Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper lig)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olabilmek için her maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe, Göztepe engelini de kayıpsız aşmak istiyor. Peki, Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?