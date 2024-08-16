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Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper lig)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda heyecan dolu bir maça çıkacak. Ligin ilk haftasında evinde oynadığı maçta 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Göztepe karşısında da galibiyet alıp puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Peki, Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olabilmek için her maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Fenerbahçe, Göztepe engelini de kayıpsız aşmak istiyor. Peki, Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper lig) - 2

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos'ta Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper lig) - 3

FENERBAHÇE 3, GÖZTEPE 1 PUANDA

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper lig) - 4

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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