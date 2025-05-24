Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen'in gözü gol krallığında
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe maçında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Ligde 25 golle gol kralı olan Osimhen ise Göztepe maçında gollerine devam ederek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda zorlu Göztepe ile mücadele edecek. Bu sezon ligde sadece 1 kez mağlubiyet alan Galatasaray, Göztepe karşısında kazanmak ve galibiyet serisine devam etmek istiyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?