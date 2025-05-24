NTV.COM.TR

Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen'in gözü gol krallığında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe maçında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Ligde 25 golle gol kralı olan Osimhen ise Göztepe maçında gollerine devam ederek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen'in gözü gol krallığında - 1

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda zorlu Göztepe ile mücadele edecek. Bu sezon ligde sadece 1 kez mağlubiyet alan Galatasaray, Göztepe karşısında kazanmak ve galibiyet serisine devam etmek istiyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen'in gözü gol krallığında - 2

GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada bu akşam Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen'in gözü gol krallığında - 3

8 PUAN FARKLA ŞAMPİYON OLDU

Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen'in gözü gol krallığında - 4

SON 9 MAÇINI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen'in gözü gol krallığında - 5

HEDEF 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bu sezon ligin ilk 6 haftasını kayıpsız geçiren sarı-kırmızılı ekibin galibiyet serisi 7. haftadaki 3-3'lük Kasımpaşa beraberliği ile sonlanmıştı. Bu haftaya kadar ligde daha üst üste 7 maç kazanamayan "Cimbom", bu akşam Göztepe'yi mağlup etmesi halinde sezondaki ilk 7 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar ligde 17 maçlık galibiyet serisine sahip olmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER