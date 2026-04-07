Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 27. hafta erteleme maçı)
07.04.2026 10:14
AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın, Göztepe maçını kaybetmesi halinde en yakın rakipleriyle puan farkı 1'e düşecek.
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Galatasaray kazanamaması halinde ise şampiyonluk yarışında riskli duruma girmiş olacak. Peki, Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
SEZONUN İLK MAÇINI GALATASARAY KAZANDI
Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
KRİTİK MAÇTA OSİMHEN VE ABDÜLKERİM YOK
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.
Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, yarın forma giyemeyecek.
Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu ise maç günü belli olacak.
SÜPER LİG'İN EN AZ GOL YİYEN 2 TAKIMI
Süper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, yarın karşı karşıya gelecek.
Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.