Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 27. hafta erteleme maçı)

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor. Galatasaray kazanamaması halinde ise şampiyonluk yarışında riskli duruma girmiş olacak. Peki, Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?