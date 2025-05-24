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Göztepe - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanına çıkacak.

Göztepe - Galatasaray: Muhtemel 11'ler - 1

25. zaferini bitime 2 maç kala ilan eden Galatasaray, 37. hafta maçında Göztepe'ye konuk olacak.

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Göztepe - Galatasaray: Muhtemel 11'ler - 2

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek.

Göztepe - Galatasaray: Muhtemel 11'ler - 3

Galatasaray'da kart cezalısı Fernando Muslera ile Gabriel Sara'nın yanı sıra, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira İzmir'e götürülmedi.

Göztepe - Galatasaray: Muhtemel 11'ler - 4

Avrupa kupalarına katılma iddiasını kaybeden Göztepe haftaya 47 puanla 8. sırada girdi.

İzmir ekibinde sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Juan ve İsmail Köybaşı bu maçta forma giyemeyecek.

Göztepe - Galatasaray: Muhtemel 11'ler - 5

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Nielsen, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo.

Galatasaray: Günay, Jelert, Kaan, Sanchez, Jakobs, Lemina, Kerem, Sallai, Mertens, Ahmed, Morata.

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