Göztepe - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
Şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanına çıkacak.
25. zaferini bitime 2 maç kala ilan eden Galatasaray, 37. hafta maçında Göztepe'ye konuk olacak.
25. zaferini bitime 2 maç kala ilan eden Galatasaray, 37. hafta maçında Göztepe'ye konuk olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek.
Galatasaray'da kart cezalısı Fernando Muslera ile Gabriel Sara'nın yanı sıra, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira İzmir'e götürülmedi.
Avrupa kupalarına katılma iddiasını kaybeden Göztepe haftaya 47 puanla 8. sırada girdi.
İzmir ekibinde sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Juan ve İsmail Köybaşı bu maçta forma giyemeyecek.
Göztepe: Arda, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Nielsen, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo.
Galatasaray: Günay, Jelert, Kaan, Sanchez, Jakobs, Lemina, Kerem, Sallai, Mertens, Ahmed, Morata.