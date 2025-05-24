Göztepe - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Avrupa kupalarına katılma iddiasını kaybeden Göztepe haftaya 47 puanla 8. sırada girdi.



İzmir ekibinde sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Juan ve İsmail Köybaşı bu maçta forma giyemeyecek.