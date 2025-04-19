Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de kendisi gibi çıkış arayan Göztepe'ye konuk oldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. İkinci yarınn başında ise Göztepe, İsmail Köybaşı ile beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Bu skorla Beşiktaş'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş üçüncülük yarışında zorlu deplasmanına çıktı.
Son 5 maçında 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, bu sezon 2 kez yenildiği Göztepe'ye konuk oldu.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti.