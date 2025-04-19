Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

10' Mçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. Silva ligdeki 9. golünü kaydetti.

13' Göztepe gole çok yaklaştı. Tijanic'in sert şutu direkten döndü. Göztepe'nin bu sezon 10. kez topu direkten döndü ve Beşiktaş'la bu sayıyı eşitledi.

41' Beşiktaş, Rafa Silva ile ikinci golü buldu. Portekizli futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.

45' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE



46' Göztepe İsmail Köybaşı'nın eski takımına attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

60' Beşiktaş'ta Mustafa oyundan çıkarken Semih oyuna dahil oldu.

72' Masuaku sarı kart gördü. Masuaku bu kartla gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

90' Mücadele 1-1 sonuçlandı.