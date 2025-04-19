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Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de kendisi gibi çıkış arayan Göztepe'ye konuk oldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. İkinci yarınn başında ise Göztepe, İsmail Köybaşı ile beraberliği yakaladı. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Bu skorla Beşiktaş'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 1

Beşiktaş üçüncülük yarışında zorlu deplasmanına çıktı.

Son 5 maçında 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, bu sezon 2 kez yenildiği Göztepe'ye konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti.

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Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 2

Maçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. Silva ligdeki 9. golünü kaydetti. 

İkinci yarıda ise Göztepe İsmail Köybaşı'nın eski takımına attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Mücadele bu sonuçla tamamlanırken Masuaku  cezalı duruma düştü.

Bu skorla Beşiktaş'ın ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 

Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

10' Mçta ilk şut gol goldu. Rafa Silva'nın golüyle siyah beyazlılar deplasmanda 1-0 öne geçti. Silva ligdeki 9. golünü kaydetti. 

13'  Göztepe gole çok yaklaştı.  Tijanic'in sert şutu direkten döndü. Göztepe'nin bu sezon 10. kez topu direkten döndü ve Beşiktaş'la bu sayıyı eşitledi.

41' Beşiktaş, Rafa Silva ile ikinci golü buldu. Portekizli futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.

45' İlk yarı sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE

46' Göztepe İsmail Köybaşı'nın eski takımına attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

60' Beşiktaş'ta Mustafa oyundan çıkarken Semih oyuna dahil oldu.

72' Masuaku sarı kart gördü. Masuaku bu kartla gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düştü. 

90' Mücadele 1-1 sonuçlandı.

Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 4

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 5

Tedavileri süren Muçi, Udokhai, Zaynutdinov, Ricardo, Onur Bulut ve Necip, İzmir kafilesinde yer almamıştı.

Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 6

İLK 11'LER

Göztepe: 

 Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo.

Beşiktaş:

Mert; Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku; Amir, Gedson; Chamberlain, Rafa Silva, Rashica ve Mustafa.

Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 7

DİĞER KARELER

Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 8
Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 9
Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 10
Göztepe ile Beşiktaş puanları paylaştı - 11
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