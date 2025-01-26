Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi"

En yakın takipçileri Fenerbahçe ile aralarında puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardıklarının altını çizen Metin Öztürk, "Belki geçen maç 2 puanımız alınmamış olsaydı fark 11 olacaktı. İkinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe daha evvel bizimle çok dişli bir maç oynadı. Çok iyi bir takım. Avrupa hayalleri var. Çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah hakem, bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye, 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız." şeklinde konuştu.