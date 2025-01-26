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Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi"

Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Galatasaray cephesinden rakipleri Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla ilgili art arda açıklamalar geldi. Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin yapılan açıklamalara Fenerbahçe tarafından sert bir yanıt geldi. Saat 01.45'te Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir." denildi.

Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi" - 1

Süper Lig'de hakem tartışmaları devam ediyor. Konyaspor'u 1-0 yenerek puan farkını 9'a çıkaran Galatasaray cephesinde en yakın rakipleri Fenerbahçe'nin Göztepe maçı öncesi art arda açıklamalar geldi.

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Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi" - 2

Hakem hatalarıyla puan keybettiklerini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gözümüz rakibimizin maçında olacak." dedi. Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe maçını hatırlatan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de, " İnşallah hakem, yaptığı hatayı tekrarlamaz."  diye konuştu.

Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi" - 3

Fenerbahçe cephesinden ise saat 01.45'te srt bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir." denildi.

Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi" - 4

"SİPARİŞ GİBİ BİR UYARI"

Fenerbahçe gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla Galatasaray ve Metin Öztürk'e cevap verdi. Sarı-lacivertliler, taraftarlarını da desteğe davet etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi" - 5

"Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir.

Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.

Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy’de ensenizde olacağını hatırlatırız.

Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.

Birleş, savaş, zafer bizim olacak"

Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi" - 6

"GÖZÜMÜZ RAKİBİMİZİN MAÇINDA OLACAK"

Konyaspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan buruk, "Yabancı VAR hakeminin gelmesinin ardından bariz hatalar görüyoruz. Geçen hafta bizim maçımızda elle oynama vardı. O penaltının verilmemesi kafamızda bir soru işareti oluşturuyor. Bugünkü ofsayt pozisyonunda karar bence yanlış. Yarın da gözümüz rakibimizin maçında olacak. Her maç, şampiyonluk için önemli. Hakemlerin performansını da rakibimizin performansını da seyredeceğiz." diye konuştu.

Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi" - 7

"İNŞALLAH O MAÇTAKİ HATA TEKRARLANMAZ"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, hata yapan VAR hakemlerine tekrar görev verilmemesi gerektiğini söyledi.

Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi" - 8

En yakın takipçileri Fenerbahçe ile aralarında puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardıklarının altını çizen Metin Öztürk, "Belki geçen maç 2 puanımız alınmamış olsaydı fark 11 olacaktı. İkinci sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe daha evvel bizimle çok dişli bir maç oynadı. Çok iyi bir takım. Avrupa hayalleri var. Çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah hakem, bizim Fenerbahçe'yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye, 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda yine Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi" - 9
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