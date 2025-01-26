Göztepe maçı öncesi hakem tartışması! "Hakeme 'sipariş' gibi bir uyarı gönderildi"
Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Galatasaray cephesinden rakipleri Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla ilgili art arda açıklamalar geldi. Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin yapılan açıklamalara Fenerbahçe tarafından sert bir yanıt geldi. Saat 01.45'te Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir." denildi.
Süper Lig'de hakem tartışmaları devam ediyor. Konyaspor'u 1-0 yenerek puan farkını 9'a çıkaran Galatasaray cephesinde en yakın rakipleri Fenerbahçe'nin Göztepe maçı öncesi art arda açıklamalar geldi.