Göztepe maçında saha karışmıştı: Ali Koç’a saldırıya hapis kararı

Göztepe, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakaya futbol yerine olaylar damga vurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti.