Göztepe maçında saha karışmıştı: Ali Koç’a saldırıya hapis kararı
İzmir’de Süper Lig ikinci hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ikinci yarısında Ali Koç’u arkadan ittirerek düşüren Fatih Özkan hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Göztepe, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Müsabakaya futbol yerine olaylar damga vurdu.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti.