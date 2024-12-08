Göztepe'den art arda altıncı galibiyet: Evinde kazanmaya devam ediyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek, iç sahada üst üste 6. galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, bu sezon sahasındaki tek puan kaybını Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla aldı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada başarılı performans sergiliyor.
Gürsel Aksel Stadyumu’nda 2024-2025 sezonunda 7 maça çıkan İzmir ekibi, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi ve 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bu sezonki ilk iç saha maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, daha sonra rakiplerine puan kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Konyaspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor’u yenerek üst üste 6 mücadeleden galip ayrıldı.