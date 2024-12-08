Göztepe'den art arda altıncı galibiyet: Evinde kazanmaya devam ediyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada başarılı performans sergiliyor.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda 2024-2025 sezonunda 7 maça çıkan İzmir ekibi, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi ve 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bu sezonki ilk iç saha maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, daha sonra rakiplerine puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Konyaspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor’u yenerek üst üste 6 mücadeleden galip ayrıldı.