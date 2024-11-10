Göztepe'den Mustafa Kemal Atatürk pankartı: "Fikirler ölmez"
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde andı. İzmirli taraftarlar kale arkasında "Fikirler Ölmez" yazılı büyük bir pankart açarken, sarı-kırmızılı oyuncular sahaya Atatürk resimli tişörtlerle çıktı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar vefatının 86. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.