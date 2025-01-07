Göztepe maskotuna gözaltı: İlk maçına çıkan maskot K'ANKA hakemin üzerine yürüdü

Ligde A Grubu'nda yer alan Göztepe, zirve yarışında cumartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u Bornova Atatürk Spor Salonu'nda ağırladı.

Göz-Göz, bu maçta potada kendisine küllerinden doğan Anka Kuşu'ndan esinlenerek bulduğu logodan ilham alınarak tasarlanan K'ANKA adı verilen maskotunu da ilk kez tanıttı.

Bir süredir sosyal medyada duyurulan K'ANKA maçta taraftarla buluştu.