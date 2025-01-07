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Göztepe maskotuna gözaltı: İlk maçına çıkan maskot K'ANKA hakemin üzerine yürüdü

Göztepe Basketbol Takımı'nın yeni maskotu K'ANKA ilk maçında karakolluk oldu. Maskot taraftarla buluştuğu ilk maçta hakemin üstüne yürüdü, polislerle tartışma yaşadı ve gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Göztepe maskotuna gözaltı: İlk maçına çıkan maskot K'ANKA hakemin üzerine yürüdü - 1

Ligde A Grubu'nda yer alan Göztepe, zirve yarışında cumartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u Bornova Atatürk Spor Salonu'nda ağırladı.

Göz-Göz, bu maçta potada kendisine küllerinden doğan Anka Kuşu'ndan esinlenerek bulduğu logodan ilham alınarak tasarlanan K'ANKA adı verilen maskotunu da ilk kez tanıttı.

Bir süredir sosyal medyada duyurulan K'ANKA maçta taraftarla buluştu.

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Göztepe maskotuna gözaltı: İlk maçına çıkan maskot K'ANKA hakemin üzerine yürüdü - 2

Kocaeli temsilcisinin 78-70 kazandığı karşılaşmanın son anlarında Göztepe aleyhine çalınan teknik fauller sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, K'ANKA maskotunun kıyafetini giyen taraftar da maç bitiminde yöneticilerle birlikte hakemlerin üzerine yürüdü.

Göztepe maskotuna gözaltı: İlk maçına çıkan maskot K'ANKA hakemin üzerine yürüdü - 3

Spor şubeden polisler araya girerken, bu kez de emniyetle tartışma yaşayan K'ANKA ve 3 yöneticinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Göztepe maskotuna gözaltı: İlk maçına çıkan maskot K'ANKA hakemin üzerine yürüdü - 4

Ligde Kağıtspor yenilgisiyle 8 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada kalan Göz-Göz'de Antrenör Şahin Ateşdağlı'yla yolların ayrılma kararı alındığı bildirildi.

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