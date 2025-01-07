Göztepe maskotuna gözaltı: İlk maçına çıkan maskot K'ANKA hakemin üzerine yürüdü
Göztepe Basketbol Takımı'nın yeni maskotu K'ANKA ilk maçında karakolluk oldu. Maskot taraftarla buluştuğu ilk maçta hakemin üstüne yürüdü, polislerle tartışma yaşadı ve gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
Ligde A Grubu'nda yer alan Göztepe, zirve yarışında cumartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u Bornova Atatürk Spor Salonu'nda ağırladı.
Göz-Göz, bu maçta potada kendisine küllerinden doğan Anka Kuşu'ndan esinlenerek bulduğu logodan ilham alınarak tasarlanan K'ANKA adı verilen maskotunu da ilk kez tanıttı.
Bir süredir sosyal medyada duyurulan K'ANKA maçta taraftarla buluştu.