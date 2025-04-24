Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

TEKKE'DEN SİKAN, SÜRPRİZİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son haftalarda forma şansı vermediği Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı 11'de görevlendirdi.

Fatih Tekke, 2 Nisan'da Sipay Bodrum FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de tercih ettiği futbolcuyu, 3 lig maçının ardından sahaya sürdü.

Göztepe'de ise beklenen kadrodan sakatlıkları bulunan kaleci Lis'in yerine Arda Özçimen, İsmail Köybaşı'nın yerine de Nazım Sangare, görev yaptı.