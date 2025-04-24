Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Trabzonspor ile Göztepe final için karşı karşıya geldi. Maçı Ozan Tufan ve Zubkov'un golleriyle Trabzonspor 2-0 kazandı. Banza ise penaltı kaçırdı. Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale son bilet sahibini buldu.
Trabzonspor ile Göztepe yarı finalde tur için karşı karşıya geldi.
Tek maç üzerinden oynanan yarı final karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetti.
VAR merkezinde ise Benjamin Cortus görev yaptı.