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Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Trabzonspor ile Göztepe final için karşı karşıya geldi. Maçı Ozan Tufan ve Zubkov'un golleriyle Trabzonspor 2-0 kazandı. Banza ise penaltı kaçırdı. Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale son bilet sahibini buldu.

Trabzonspor ile Göztepe yarı finalde tur için karşı karşıya geldi. 

Tek maç üzerinden oynanan yarı final karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetti.

VAR merkezinde ise Benjamin Cortus görev yaptı.

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Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu - 2

Trabzonspor, 54. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Banza penaltı vuruşunu değerlendiremedi. 

78. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. 

Zubkov'un 89. dakikada kaydettiği golle bordo mavili ekip skoru 2-0'a getirdi. 

7 dakika uzatma verilen maç 90+7'de 2-0 tamamlandı.

Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu - 3

Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki final 14 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.45'te oynanacak. 

Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu - 4

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki final maçının stadyumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu - 5

Teknik direktör Fatih Tekke, sakat oyuncular nedeniyle özellikle orta alan kurgusunu değiştirdi. Cezası bulunan Mendy ile sakatlığı bulunan Folcarelli'nin yerine Ozan Tufan ve Lundstram görev yaptı.

Yedek kulübesine çekilen Cihan Çanak'ın yerine Nwkaeme, Cham'ın yerine Sikan, Visca'nın yerine Zubkov 11'de forma giydi.

Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu - 6

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalıları Okay Yokuşlu ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Folcarelli, Draguş, Serdar Saatçı, Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan takımda yer alamadı.

Bordo-mavililer, eksik oyuncuların çokluğu ve 19 Yaş Altı Takımı'nın İsviçre'de bulunması nedeniyle yedek kadroya, 16 yaşındaki Batın Efe Sarsmaz, 17 yaşındaki Yiğithan Çubukçu, 17 yaşındaki Umut Beşli'yi dahil etti.

Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu - 7

TEKKE'DEN SİKAN, SÜRPRİZİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, son haftalarda forma şansı vermediği Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan'ı 11'de görevlendirdi.

Fatih Tekke, 2 Nisan'da Sipay Bodrum FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de tercih ettiği futbolcuyu, 3 lig maçının ardından sahaya sürdü.

Göztepe'de ise beklenen kadrodan sakatlıkları bulunan kaleci Lis'in yerine Arda Özçimen, İsmail Köybaşı'nın yerine de Nazım Sangare, görev yaptı.

Göztepe'yi yenen Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu - 8

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan Tufan, Zubkov, Nwakaeme, Sikan, Banza.

Göztepe: Arda, Taha, Heliton, Koray, Ogün, Doğan, Dennis, Nazım, Tijanic, Emersonn, Romulo

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