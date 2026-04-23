Gözyaşları sonrası Osimhen'den açıklama. "Hatalar futbolun bir parçasıdır"
23.04.2026 08:27
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildiği maçta tepkilerin hedefi olan ve gözyaşlarına boğulan Günay Güvenç için açıklamalar peş peşe geldi.
TEPKİLER SONRASI GÖZYAŞLARI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibine 2-0 yenildi ve kupadan elendi.
Müsabakada Galatasaraylı taraftarlar, performanslarından dolayı kaleci Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu’ya ıslıkla tepki gösterdi.
Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, gözyaşlarını tutamayan kaleci Günay Güvenç’in yanına gitti ve teselli etti.
"YAŞADIĞI ŞEYLER OYUNCULARI ÇOK ÜZDÜ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu yaşananlar hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Maçın sonuna doğru Günay'ın yaşadığı şeyler oyuncuları daha çok üzdü. Belki bu da bir motivasyon olacak. Stadın büyük bir bölümünün Günay'a verdiği desteği söylemek gerekiyor. Ufak tefek Günay'a şeyler oldu ama maçtan sonra UltrAslan taraftar grubunun olduğu tribün ve diğer tribünlerden Günay'a destek oldu. Bu desteği her zaman bize veriyor. Bu desteği hak etmek için pazar günü onlar için oynayacağız"
"HATALAR FUTBOLUN BİR PARÇASIDIR"
Osimhen de takım arkadaşına destek olan isimler arasındaydı.
Yıldız golcü, "Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir oyuncuyu tanımlamaz, hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar; onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur. Asıl önemli olan bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve bu süreçte birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." mesajını yayınladı.
“KALECİLER YALNIZ ADAMLARDIR"
Rakip Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel ise hakkında şöyle konuştu:
“Kaleciler yalnız adamlardır. Günay'a kafasına takmamasını söyledim. Ben bunu çok yaşadığım için Günay'ı çok iyi anlıyorum şu an. Günay bence çok değerli bir kaleci, çok da seviyorum kendisini. Aynı şekilde Uğurcan da öyle. Bu kaleciler Türkiye'nin değeridir. Bir iki maçla kötü kaleci olunmaz. Galatasaray taraftarı evet bugün kırgınlardır biliyorum, bize yenildikleri için üzgün olabilirler. Bir de ben olduğum için ekstra bir üzgün olabilirler.”