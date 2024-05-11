İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada ile mücadele edecek. La Liga'da bitime kısa bir zaman kala şampiyonluğunu resmileştiren Real Madrid'in bu akşam Granada karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Gözler ise Arda Güler'in oynayıp oynamayacağına çevrildi. Peki, Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?