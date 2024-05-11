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Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya Ligi (La Liga) 35. hafta maçında deplasmanda Granada ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda La Liga şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, bu akşam Granada ile formalite maçına çıkacak. Real Sociedad ve Cadiz maçlarında oynanan A Milli Takım oyuncumuz Arda Güler'in ise Granada-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Mücadele öncesinde maçın ilk 11'leri belli oldu. Peki, Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 1

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada ile mücadele edecek. La Liga'da bitime kısa bir zaman kala şampiyonluğunu resmileştiren Real Madrid'in bu akşam Granada karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Gözler ise Arda Güler'in oynayıp oynamayacağına çevrildi. Peki, Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 2

GRANADA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

La Liga’nın 35. hafta maçında Granada, Yeni Los Cármenes Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

11 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak olan mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 3

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Arda Güler, Real Sociead ve Cadiz maçlarında ilk 11’de sahaya çıkmış ve performansıyla alkış toplamıştı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi mesaisi nedeniyle yıldız oyuncuları Rodrigo, Vinicius ve Bellingham'ı Granada karşısında dinlendirecek.

Carlo Ancelotti ise Arda Güler'e ilk 11'de şans veriyor. 

İşte Real Madrid'in ilk 11'i;

Courtois, Lucas, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim Diaz ve Joselu.

Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 4

REAL MADRİD KAMP KADROSU

Real Madrid'in Granada deplasmanında sahaya sürmesi beklenen kamp kadrosu belli oldu. Bellingham, Korros, Vinicius Junior gibi yıldız oyuncular kamp kadrosunda yer alırken, Arda Güler'in kamp kadrosuna dahil edildiği görüldü.

Real Madrid'in kamp kadrosu şu şekilde;

Courtois, Lunin, Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Lucas, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Callos, Arda Güler, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Brahim

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