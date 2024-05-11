Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya Ligi (La Liga) 35. hafta maçında deplasmanda Granada ile kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda La Liga şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, bu akşam Granada ile formalite maçına çıkacak. Real Sociedad ve Cadiz maçlarında oynanan A Milli Takım oyuncumuz Arda Güler'in ise Granada-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Mücadele öncesinde maçın ilk 11'leri belli oldu. Peki, Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada ile mücadele edecek. La Liga'da bitime kısa bir zaman kala şampiyonluğunu resmileştiren Real Madrid'in bu akşam Granada karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Gözler ise Arda Güler'in oynayıp oynamayacağına çevrildi. Peki, Granada-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?