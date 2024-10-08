GS'nin Avrupa Ligi maç takvimi: Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ise deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Futbolseverler şimdi İngiltere'nin köklü ekibi Tottenham ile Galatasaray arasında oynanacak maçın tarihine odaklandı. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk eden Galatasaray, "Kupa 2"deki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip ikinci maçında ise berabere kalmıştı. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray-Tottenham maçı ise 4. hafta İstanbul'da yapılacak. İşte, Galatasaray-Tottenham maçı tarihi...