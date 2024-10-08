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GS'nin Avrupa Ligi maç takvimi: Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ise deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Futbolseverler şimdi İngiltere'nin köklü ekibi Tottenham ile Galatasaray arasında oynanacak maçın tarihine odaklandı. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman?

GS'nin Avrupa Ligi maç takvimi: Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman? - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk eden Galatasaray, "Kupa 2"deki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip ikinci maçında ise berabere kalmıştı. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray-Tottenham maçı ise 4. hafta İstanbul'da yapılacak. İşte, Galatasaray-Tottenham maçı tarihi...

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GS'nin Avrupa Ligi maç takvimi: Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman? - 2

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI TARİHİ

Galatasaray-Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

GS'nin Avrupa Ligi maç takvimi: Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman? - 3

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

GS'nin Avrupa Ligi maç takvimi: Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman? - 4

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ


İlk maçların 25-26 Eylül'de oynandığı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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