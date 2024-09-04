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GS'nin Avrupa maç takvimi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü netlik kazandı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın maç tarihleri ve fikstürü merak konusu oldu. Öte yandan Galatasaray ilk hafta maçını PAOK ile oynayacak. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Galatasaray-PAOK maçı ne zaman?

GS'nin Avrupa maç takvimi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? - 1

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Yunanistan ekibi PAOK ile olacak. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu. İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü...

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GS'nin Avrupa maç takvimi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? - 2

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray ve diğer Türk takımlarının "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:

1. hafta

25 Eylül Çarşamba:

22.00 Galatasaray-PAOK

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

22.00 Ajax-Beşiktaş

2. hafta

3 Ekim Perşembe:

19.45 RFS-Galatasaray

22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

22.00 Twente-Fenerbahçe

3. hafta

23 Ekim Çarşamba:

17.30 Galatasaray-Eifsborg

24 Ekim Perşembe:

22.00 Fenerbahçe-Manchester United

22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş

GS'nin Avrupa maç takvimi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? - 3

4. hafta

6 Kasım Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Malmö

7 Kasım Perşembe:

20.45 Galatasaray-Tottenham

23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe

5. hafta

28 Kasım Perşembe:

20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray

20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe

6. hafta

11 Aralık Çarşamba:

18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao

12 Aralık Perşembe:

20.45 Malmö-Galatasaray

23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş

7. hafta

21 Ocak 2025 Salı:

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

22 Ocak 2025 Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon

8. hafta

30 Ocak 2025 Perşembe:

23.00 Ajax-Galatasaray

23.00 Midtjylland-Fenerbahçe

23.00 Twente-Beşiktaş

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