GS'nin Avrupa maç takvimi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü netlik kazandı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın maç tarihleri ve fikstürü merak konusu oldu. Öte yandan Galatasaray ilk hafta maçını PAOK ile oynayacak. Peki, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Galatasaray-PAOK maçı ne zaman?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Yunanistan ekibi PAOK ile olacak. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu. İşte, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü...