GS'nin Avrupa maçı tarihi: Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Elfsborg ile ilk kez Avrupa kupalarında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu maçla birlikte İsveç takımlarıyla da 8. karşılaşmasına çıktı ve 2. galibiyetini elde etti. Aslan diğer mücadelelerde 2 beraberlik, 4 yenilgi almıştı. Sıradaki rakip ise İngiliz ekibi Tottenham olacak. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Bir sonraki rakip ise Tottenham olacak. Futbolseverler şimdi İngiltere'nin köklü ekibi Tottenham ile Galatasaray arasında oynanacak maçın tarihine odaklandı. İşte, Galatasaray-Tottenham maçı hakkında bilgiler...