GS'nin Avrupa maçı tarihi: Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Bir sonraki rakip ise Tottenham olacak. Futbolseverler şimdi İngiltere'nin köklü ekibi Tottenham ile Galatasaray arasında oynanacak maçın tarihine odaklandı. İşte, Galatasaray-Tottenham maçı hakkında bilgiler...