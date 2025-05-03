GTA 6 ne zaman çıkacak, ertelendi mi? Rockstar Games'ten GTA 6 çıkış tarihi açıklaması
GTA serisi, yıllardır oyun dünyasında adeta bir efsane haline geldi. Rockstar Games’in geliştirdiği Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu olan GTA 6, milyonlarca oyunsever tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sosyal medyada GTA 6 ile ilgili sızıntılar ise oyuncuları heyecanlandırdı. Öte yandan Rockstar Games tarafından oyunun çıkış tarihiyle ilgili yeni açıklama geldi. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak, ertelendi mi? İşte oyunun çıkış tarihiyle ilgili son gelişmeler ve sızıntıları.
Son olarak GTA 5 ile karşımıza çıkan GTA serisi, oyun dünyasını adeta kasıp kavurmuştu. GTA 5 ile milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan Rockstar Games şimdi de GTA 6'yı çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, GTA ne zaman çıkacak?