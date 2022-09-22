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GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama)

2013 yılında oyunseverleri Grand Theft Auto 5 ile (GTA V) buluşturan Rockstar Games, 10 yıla yaklaşan sesslizliğini bitirmek için çalışmalarını sürdürürken, GTA 6'dan oyuniçi görüntüleri sızdı. Yapımcı firma iddiaları doğrularken, sızıntının oyunun çıkış tarihini etkilemesinin beklendiğini açıkladı.

GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama) - 1

GTA 6 İÇİN GERİ SAYIM

GTA 6 için geri sayım sürerken, bir foruma yüklenen oyuniçi sızıntı videoları oyun severleri heyecanlandırmıştı.

 

GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama) - 2

ROCKSTAR SIZINTIYI DOĞRULADI

Oyunun yapımcısı Rockstar Games, konuyla ilgili bir açıklama yaparak sızıntıyı doğruladı.

Yapımcı şirket, bu sızıntının oyun servislerini ve geliştirme aşamalarını etkilemesini beklemediklerini açıklamıştı.

GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama) - 3

İLK KEZ KADIN KARAKTER

2024 yılı sonunda ya da 2025 yılının başına piyasaya sürüleceği tahmin edilen GTA 6'nın sızan görüntülerinde ilk kez bir kadın ana karakterle birlikte Jason isimli bir erkek karakter de görülüyor. 

GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama) - 4

Serinin 5. oyununda üç karakterin hepsi erkeklerden yaratılırken, GTA 6’da kaç ana karakterin olacağı ise belirsizliğini koruyor.

GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama) - 5

GTA 6 YENİ ÖZELLİKLER

‘Vice City’de geçen oyunda oyuncular artık insanları bağlayabilecek, silahları alıp bırakabilecek ya da spor çantada taşıyabilecek.

GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama) - 6

Yeni oyunla birlikte; Red Dead Redemption’da olduğu gibi diyaloglara yön verebilmek için hazır cevaplar arasında seçim yapılabilecek.

GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama) - 7

2013 yılında piyasaya sürülen GTA V, ilk 24 saatte 800 milyon dolarlık satış yaparken, GTA 6’dan 1 milyar dolar ilk gün geliri bekleniyor.

GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama) - 8

GTA 6 SIZAN VİDEOLAR

Bir internet kullanıcısının GTA forumuna yüklediği videoların bulunduğu klasör.

GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama) - 9

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