GTA 6'dan yeni görüntüler sızdı (Rockstar Games'ten doğrulama)

GTA 6 için geri sayım sürerken, bir foruma yüklenen oyuniçi sızıntı videoları oyun severleri heyecanlandırmıştı.
Oyunun yapımcısı Rockstar Games, konuyla ilgili bir açıklama yaparak sızıntıyı doğruladı.
Yapımcı şirket, bu sızıntının oyun servislerini ve geliştirme aşamalarını etkilemesini beklemediklerini açıklamıştı.
2024 yılı sonunda ya da 2025 yılının başına piyasaya sürüleceği tahmin edilen GTA 6'nın sızan görüntülerinde ilk kez bir kadın ana karakterle birlikte Jason isimli bir erkek karakter de görülüyor.
Serinin 5. oyununda üç karakterin hepsi erkeklerden yaratılırken, GTA 6’da kaç ana karakterin olacağı ise belirsizliğini koruyor.
‘Vice City’de geçen oyunda oyuncular artık insanları bağlayabilecek, silahları alıp bırakabilecek ya da spor çantada taşıyabilecek.
Yeni oyunla birlikte; Red Dead Redemption’da olduğu gibi diyaloglara yön verebilmek için hazır cevaplar arasında seçim yapılabilecek.
2013 yılında piyasaya sürülen GTA V, ilk 24 saatte 800 milyon dolarlık satış yaparken, GTA 6’dan 1 milyar dolar ilk gün geliri bekleniyor.
Bir internet kullanıcısının GTA forumuna yüklediği videoların bulunduğu klasör.