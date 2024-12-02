Guardiola'nın hareketi gündem oldu: Liverpool taraftarını kızdıran olay
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a 2-0 mağlup oldukları maçta Anfield stadyumunda taraftarları kızdıracak bir hareket yaptı. İspanyol çalıştırıcı Manchester ekibiyle Premier Lig'de yaşadığı şampiyonluklara atıfta bulunarak altı parmağını havaya kaldırdı ve Liverpool taraftarına gösterdi. Anfield'da bulunan taraftarlar ise "Sabah kovulacaksın" tezahüratında bulundu.
Manchester City, Premier Lig'de Liverpool'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak galibiyet hasretini yedi maça çıkardı.
Maçın sonlarına doğru ev sahibi taraftarların coşkulu tezahüratları karşısında Guardiola, karşılaşmanın son bölümlerine doğru Anfield'da bulunan taraftarlara dönerek bir hareket yaptı.