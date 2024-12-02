Guardiola'nın hareketi gündem oldu: Liverpool taraftarını kızdıran olay

Guardiola maçın ardından şunları söyledi

“Bu takıma (Liverpool) ve önceki takımlara karşı oynadığım altı Premier Lig maçıyla gurur duyuyorum. Anfield'da bulunan taraftarların 2-0 öne geçtiklerinde kovulacağıma dair tezahürat yapmaya başlamasını beklemiyordum. Belki de aldığımız sonuçlarla kovulmayı hak ediyorumdur ya da belki de altı Premier Lig ve birçok şampiyonluk kazandığım için hala işimin başındayımdır!"