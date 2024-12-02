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Guardiola'nın hareketi gündem oldu: Liverpool taraftarını kızdıran olay

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a 2-0 mağlup oldukları maçta Anfield stadyumunda taraftarları kızdıracak bir hareket yaptı. İspanyol çalıştırıcı Manchester ekibiyle Premier Lig'de yaşadığı şampiyonluklara atıfta bulunarak altı parmağını havaya kaldırdı ve Liverpool taraftarına gösterdi. Anfield'da bulunan taraftarlar ise "Sabah kovulacaksın" tezahüratında bulundu.

Guardiola'nın hareketi gündem oldu: Liverpool taraftarını kızdıran olay - 1

Manchester City, Premier Lig'de Liverpool'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak galibiyet hasretini yedi maça çıkardı. 

Maçın sonlarına doğru ev sahibi taraftarların coşkulu tezahüratları karşısında Guardiola, karşılaşmanın son bölümlerine doğru Anfield'da bulunan taraftarlara dönerek bir hareket yaptı.

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Guardiola'nın hareketi gündem oldu: Liverpool taraftarını kızdıran olay - 2

Deneyimli çalıştırıcı, arkasındaki taraftarlara dönerek Etihad Stadyumu'na geldiğinden beri kazandığı şampiyonluklara bir gönderme olarak altı parmağını havaya kaldırdı.

Guardiola'nın hareketi gündem oldu: Liverpool taraftarını kızdıran olay - 3

Bu hareketin ardından Liverpool taraftarının “Sabah kovulacaksın" diye tezahürat yaptığı görüldü.

Guardiola, City ile kazandığı lig şampiyonluklarının sayısını temsilen altı parmağını kaldırarak karşılık verdi.

Guardiola'nın hareketi gündem oldu: Liverpool taraftarını kızdıran olay - 4

Guardiola maçın ardından şunları söyledi

“Bu takıma (Liverpool) ve önceki takımlara karşı oynadığım altı Premier Lig maçıyla gurur duyuyorum. Anfield'da bulunan taraftarların 2-0 öne geçtiklerinde kovulacağıma dair tezahürat yapmaya başlamasını beklemiyordum. Belki de aldığımız sonuçlarla kovulmayı hak ediyorumdur ya da belki de altı Premier Lig ve birçok şampiyonluk kazandığım için hala işimin başındayımdır!" 

Guardiola'nın hareketi gündem oldu: Liverpool taraftarını kızdıran olay - 5
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