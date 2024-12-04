Guardiola'nın olay hareketi Mourinho'ya benzetildi: "Birçok açıdan birbirimize benziyoruz"
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool maçında yaptığı hareketle bir dönem Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho'ya benzetildi. İspanyol çalıştırıcı altı parmağını Anfield tribünlerine gösterirken Premier Lig'de yaşadığı şampiyonluklara atıfta bulunmuştu. Guardiola, Mourinho'nun kötü gidişatının başlangıcı olduğuna inanılan bu hareketin benzerliğiyle ilgili," Umarım benim için durum böyle değildir. Ama sonunda, bazı açılardan birbirimize benziyoruz. Ancak, o üç kez Premier Lig kazandı ve ben altı kez kazandım." diye yanıt verdi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu mücadelede Anfield tribünlerine dönerek altı parmağını işaret etmişti.
İspanyol çalıştırıcı bu hareketiyle altı Premier Lig şampiyonluğuna atıfta bulunmuş ve Liverpool taraftarının tepkisine maruz kalmıştı.