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Guardiola'nın olay hareketi Mourinho'ya benzetildi: "Birçok açıdan birbirimize benziyoruz"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool maçında yaptığı hareketle bir dönem Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho'ya benzetildi. İspanyol çalıştırıcı altı parmağını Anfield tribünlerine gösterirken Premier Lig'de yaşadığı şampiyonluklara atıfta bulunmuştu. Guardiola, Mourinho'nun kötü gidişatının başlangıcı olduğuna inanılan bu hareketin benzerliğiyle ilgili," Umarım benim için durum böyle değildir. Ama sonunda, bazı açılardan birbirimize benziyoruz. Ancak, o üç kez Premier Lig kazandı ve ben altı kez kazandım." diye yanıt verdi.

Guardiola'nın olay hareketi Mourinho'ya benzetildi: "Birçok açıdan birbirimize benziyoruz" - 1

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool'a 2-0 mağlup olduğu mücadelede Anfield tribünlerine dönerek altı parmağını işaret etmişti.

İspanyol çalıştırıcı bu hareketiyle altı Premier Lig şampiyonluğuna atıfta bulunmuş ve Liverpool taraftarının tepkisine maruz kalmıştı. 

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Guardiola'nın olay hareketi Mourinho'ya benzetildi: "Birçok açıdan birbirimize benziyoruz" - 2

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci Pep Guardiola'nın bu hareketini Jose Mourinho'ya benzetti.

Guardiola'nın olay hareketi Mourinho'ya benzetildi: "Birçok açıdan birbirimize benziyoruz" - 3

MOURİNHO BENZETMESİ

Deneyimli çalıştırıcıya yöneltilen soruda, "Mourinho, Manchester United'a geldiğinde benzer bir jest yaptı. Birçok kişi bu hareketin Mourinho'nun kötü gidişatının başlangıcı olduğuna inanıyor." ifadeleri yer aldı.

Guardiola'nın olay hareketi Mourinho'ya benzetildi: "Birçok açıdan birbirimize benziyoruz" - 4

"O ÜÇ KEZ, BEN İSE ALTI KEZ KAZANDIM"

Guardiola ise, "Umarım benim için durum böyle değildir. Ama sonunda, bazı açılardan birbirimize benziyoruz. Ancak, o üç kez Premier Lig kazandı ve ben altı kez kazandım. Fakat yine de aynı şey. Onunla bu konuda aynı fikirdeyiz. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik ikimiz de." dedi.

Guardiola'nın olay hareketi Mourinho'ya benzetildi: "Birçok açıdan birbirimize benziyoruz" - 5

TELEFONLARA ÇIKMIYOR

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, çıktığı son 7 maçtan da galibiyet elde edemedi.

The Athletic'in haberine göre, Guardiola'nın kötü gidişatı tersine çevirmek için kendisini izole ettiği ve telefonlara çıkmadığı aktarıldı.

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