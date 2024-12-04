Guardiola'nın olay hareketi Mourinho'ya benzetildi: "Birçok açıdan birbirimize benziyoruz"

"O ÜÇ KEZ, BEN İSE ALTI KEZ KAZANDIM"

Guardiola ise, "Umarım benim için durum böyle değildir. Ama sonunda, bazı açılardan birbirimize benziyoruz. Ancak, o üç kez Premier Lig kazandı ve ben altı kez kazandım. Fakat yine de aynı şey. Onunla bu konuda aynı fikirdeyiz. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik ikimiz de." dedi.