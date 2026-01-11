"Guendouzi'nin Ateşi" Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?

“Fenerbahçe her hattıyla daha iyiydi ve hak etti!”

“Dün Fenerbahçe, oyuncusuyla hocasıyla, taraftarıyla daha hazır ve istekliydi. Konsantrasyonu daha yüksek ve saha içi organizasyonu çok daha üst seviyedeydi. Kalede Ederson, savunmada Skriniar, orta alanda Asensio gibi tecrübeli ve usta futbolcuların yanına bir başka üst düzey Guendouzi’nin de katılımı Fenerbahçe’nin omurgasını daha da güçlendirdi. Dün takımını öne geçiren Guendouzi, ilk 90 dakikasında maçın adamı olmayı hak etti. Kolay değil. Daha geleli 48 saat bile olmamış, takım arkadaşlarının çoğunun adını bile bilmiyor ve böylesine zorluk derecesi yüksek bir maçta Fransız orta saha, takımına büyük güç kattı. Dünkü final F.Bahçe’ye sadece kupayı getirmedi; lig yarışında da psikolojik momentumu sarı lacivertli ekibin tarafına çekti.”(Güntekin Onay - Hürriyet)