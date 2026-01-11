"Guendouzi'nin Ateşi" Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?
11.01.2026 09:35
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, finalde karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları derbiyi değerlendirdi.
"Guendouzi'nin Ateşi"
“Adına yakışır bir final izledik… Süper Kupa için dört gözle maça takıldık. Oyun aldı götürdü bizi. İlk yarıda gösteriye başlayan, kendini fark ettiren ve heyecan yaratan takım Fenerbahçe oldu. Hemen söylemeliyiz: Saran yönetimi iki içeriden (Musaba ve Mert), bir dışarıdan (Guendouzi) yaramaz çocuklar buldu. Samsunspor karşısındaki yarı final maçında 2 asistle alkışı kapan Musaba dün de sahadaydı. Ama öteki “yaramaz” çocuk, Guendouzi ayağının tozuyla çıktığı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yağmur getiren rüzgara inat, şiddetli golüyle esti…” (Attila Gökçe - Milliyet)
“Daha hazır olan Fener’di”
“Fenerbahçe adına fark yaratan isim çok net bir şekilde ilk maçına çıkan Matteo Guendouzi’ydi. Avrupa’da Galatasaray’la oynadıkları karşılaşmadaki yaşanmışlıklar bile bu maça özel bir deneyimle, tanımayla hazırlandığının sinyali olarak değerlendirilebilirdi. Galatasaray’ın oyunu alır denen en güçlü yeri, orta sahası; Fenerbahçe’ye değil adeta Guendouzi’ye kaybetmiş oldu. Zorlu hava koşulları ve futbol için ideal olmayan bir zeminde oyunu konuşmak kolay değil. Ancak iki takımın da mücadele isteği, oyunu bırakmayan tavrı ve fiziksel direnci, tempolu ve izleyeni içine çeken bir Süper Kupa finali ortaya koydu. Kupa maçı hak eden tarafın oldu.” (Olcay Çakır - Fanatik)
“Matteo’nun gelişi”
“İmza töreni, şehir turu, hafif bir idmanla Olimpiyat Stadı’nda Galatasaray’a karşı ilk 11’de sahaya çıktı. Hiç yabancılık çekmedi, orta sahada büyük fark yarattı, ikili mücadelede ayakta kaldı, dönen toplara gitti. Nitekim golü de ikinci topa gitmesi sonucu attı. Deyim yerindeyse ekmeğini taştan çıkartarak zor şartlarda golünü attı. Fenerbahçe uzun bir sürenin ardından yeni transferlerinden ilk kez bu kadar çabuk geri dönüşler alıyor. Hafta başında Adana’da Samsunspor’a karşı harikalar yaratan Musaba’nın ardından dün gece de Guendouzi’nin resitali Fenerbahçe’yi coşturmaya yetti. Guendouzi’nin maliyeti yüksek bulunabilir ama sahada Fenerbahçe’ye yapacağı katkının bir ön izlemesini gördü herkes. Guendouzi, öyle bir derbi oynadı ki; Fenerbahçe’nin yıllardır aradığı orta saha olduğunu ispatlar gibiydi.” (Serkan Akcan - Fanatik)
“Hak eden kazandı”
“Psikolojik üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe her ne kadar Galatasaray baskısını yaşasa da panik yapmadan rakip akınları savuşturdu. Üstelik orta alanda kaptıkları toplarla da çok net fırsatlar yakalayan Fenerbahçe son vuruşlarda beceriksizliğiyle farkı kaçırdı. Gecenin özeti dün gece hak eden, daha çok isteyen daha iyi oynayan kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe’de oyun disiplini taktik disiplini başarıyı getiren en önemli faktördü. Galatasaray ise son yıllardaki en kötü derbi performansını sergiledi ve hak ettiği bir yenilgi aldı. Umarım daha yolun yarısındayken dün geceden ders çıkartılıp gerekli transferleri bir an önce yapar Galatasaray Yönetimi.” (Tunç Kayacı - Fanatik)
“Hazırlıksız Galatasaray”
“Fenerbahçe her sezon şampiyonluğu istiyordu ama ilk kez buna gerçekten hazırlanan bir yönetim görüntüsü verdi. Derbiye her yönüyle rakibinden daha iyi hazırlanmışlardı. Böyle maçlar daha sahaya çıkmadan konsantrasyonla kazanılır. Takımların stata varış saatinden tribün organizasyonuna, dağıtılan yağmurlukların farkına kadar Fenerbahçe maçı başlamadan kazanmıştı. İki yeni transferin ilk maçlarında gol atmasıyla da pozitif hava Kadıköy’e doğru esmeye başladı.” (Burcu Kapu - Milliyet)
“Fenerbahçe her hattıyla daha iyiydi ve hak etti!”
“Dün Fenerbahçe, oyuncusuyla hocasıyla, taraftarıyla daha hazır ve istekliydi. Konsantrasyonu daha yüksek ve saha içi organizasyonu çok daha üst seviyedeydi. Kalede Ederson, savunmada Skriniar, orta alanda Asensio gibi tecrübeli ve usta futbolcuların yanına bir başka üst düzey Guendouzi’nin de katılımı Fenerbahçe’nin omurgasını daha da güçlendirdi. Dün takımını öne geçiren Guendouzi, ilk 90 dakikasında maçın adamı olmayı hak etti. Kolay değil. Daha geleli 48 saat bile olmamış, takım arkadaşlarının çoğunun adını bile bilmiyor ve böylesine zorluk derecesi yüksek bir maçta Fransız orta saha, takımına büyük güç kattı. Dünkü final F.Bahçe’ye sadece kupayı getirmedi; lig yarışında da psikolojik momentumu sarı lacivertli ekibin tarafına çekti.”(Güntekin Onay - Hürriyet)
"Sadece kupa kazanmadı, patron oldu!"
“Okan hocanın lige ambargo koyan ön taraf baskısını, kırdılar; geçtiler. Duran toplar dışında kendi ceza alanlarında topa değdirmediler. Buruk ve ekibi, hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Kimin daha iyi hazırlandığı, istediği, farkını ve kalitesini koyduğunu gördük. Fenerbahçe sadece kupayı kazanmadı, bu galibiyet ile ligin patronu da oldu.” (Gürcan Bilgiç - Sabah)
“Galatasaray Hayal Kırıklığı Yarattı”
“Neden sarı-kırmızılı futbolcular dünkü maçta bu kadar isteksizdiler. Bu soruya cevap veremiyorum. Bunun nedenini en iyi Okan hoca bilir. Ama o soğukta, yağmurda ve rüzgarda maça gelen 33 bin Cim Bom taraftarı sesini çıkarmasa da çok üzüldüler. Güvendikleri, bir sezon boyu yere göğe koyamadıkları takım en büyük rakipleri karşısında bütün hatlarıyla tel tel döküldü. En güvendiğim futbolcuların başında gelen Sallai bile büyük hatalar yaptı, rakibini çok kaçırdı.” (Osman Şenher - Milliyet)
"Ligde de 1 adım öne geçti"
“Şimdi bu maçın lige yansıması konuşulacaktır. Fenerbahçe adına doping etkisi yapacağı kesin. Galatasaray için ise kupayı kaybetmek üzücü belki ama oyun anlamında bu kadar mahkum oynamak daha da üzücü. Fenerbahçe'nin bu galibiyetle şampiyonluk yarışında bir adım öne geçtiğini söyleyebilirim.” (İlker Yağcıoğlu-Takvim)