Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi

Dubai'de yaşayan Ahmet Alkhudhiri ve Abdullah Alhattawi’yse iki yeteneği birleştiriyor. Biri kullandığı ATV’nin ön tekerlerini kaldırırken diğeri ATV’nin üstünde 70 kez futbol topu sektiriyor.

Alkhudhiri ayrıca tek eliyle bir bara asılarak 30 saniyede 87 kez arka arkaya top sektirebiliyor.