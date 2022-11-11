 Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
NTV.COM.TR’ye geri dön

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi

Guinness Dünya Rekorları rekortmenlerini tanıttı. Kaykaycılardan, yetenekli sporculara birbirinden ilginç ve renkli rekortmenler dikkat çekti.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 1

"Guinness Dünya Rekorları" düzenlediği etkinlikte sıradışı rekortmenlerini tanıttı.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 2

Dünyanın dört bir yanında yaşayan rekortmenler, yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 3

İngiliz George Scholey, kaykay yaptığı esnada kendisine verilen 500 adet bulmaca küpünü çözdü.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 4

Çin'de, bisikletçi Zhang Jing Kun'sa, bisiklet üzerinde bir dakika içinde engele çıkarak ve üzerinden 14 kez atlayarak en çok atlama ünvanını aldı.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 5

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaleti’nde yaşayan Dinesh Sunar'sa yalnızca 1 dakika içinde gözleri bağlıyken 21 ters takla atabiliyor.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 6

Dubai'de yaşayan Ahmet Alkhudhiri ve Abdullah Alhattawi’yse iki yeteneği birleştiriyor. Biri kullandığı ATV’nin ön tekerlerini kaldırırken diğeri ATV’nin üstünde 70 kez futbol topu sektiriyor.

Alkhudhiri ayrıca tek eliyle bir bara asılarak 30 saniyede 87 kez arka arkaya top sektirebiliyor.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 7

Japon Junji Nakasone’yse, üç basketbol topunu 56 kez göğsünün üzerinden yuvarlayarak jonglörleri aratmadı.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 8

14 yaşındaki Liberty Barros, başı vücudunun arkasında, 22 saniyede 20 metre yürüme rekoru kırdı.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 9

Amazi olarak da bilinen Mariam Olayiwola,  ayaklılar üzerinde en çok hulahopu çevirme rekorunu kırmaya çalıştı.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 10

Guinness Dünya Rekorları tarafından "Süper Beceriler" temasıyla her yıl düzenlenen etkinlik, farklı kıtalardan insanları yeni rekorlar kırmaya  teşvik ediyor.

Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 11
Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi - 12

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER