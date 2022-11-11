Guinness rekortmenleri becerilerini sergiledi

"Guinness Dünya Rekorları" düzenlediği etkinlikte sıradışı rekortmenlerini tanıttı.
Dünyanın dört bir yanında yaşayan rekortmenler, yetenekleriyle dikkat çekiyor.
İngiliz George Scholey, kaykay yaptığı esnada kendisine verilen 500 adet bulmaca küpünü çözdü.
Çin'de, bisikletçi Zhang Jing Kun'sa, bisiklet üzerinde bir dakika içinde engele çıkarak ve üzerinden 14 kez atlayarak en çok atlama ünvanını aldı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida Eyaleti’nde yaşayan Dinesh Sunar'sa yalnızca 1 dakika içinde gözleri bağlıyken 21 ters takla atabiliyor.
Dubai'de yaşayan Ahmet Alkhudhiri ve Abdullah Alhattawi’yse iki yeteneği birleştiriyor. Biri kullandığı ATV’nin ön tekerlerini kaldırırken diğeri ATV’nin üstünde 70 kez futbol topu sektiriyor.
Alkhudhiri ayrıca tek eliyle bir bara asılarak 30 saniyede 87 kez arka arkaya top sektirebiliyor.
Japon Junji Nakasone’yse, üç basketbol topunu 56 kez göğsünün üzerinden yuvarlayarak jonglörleri aratmadı.
14 yaşındaki Liberty Barros, başı vücudunun arkasında, 22 saniyede 20 metre yürüme rekoru kırdı.
Amazi olarak da bilinen Mariam Olayiwola, ayaklılar üzerinde en çok hulahopu çevirme rekorunu kırmaya çalıştı.
Guinness Dünya Rekorları tarafından "Süper Beceriler" temasıyla her yıl düzenlenen etkinlik, farklı kıtalardan insanları yeni rekorlar kırmaya teşvik ediyor.