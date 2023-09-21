GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temsil edilen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA'nın düzenlediği turnuvalardaki haftalık maçların ardından ülke puanları değişim gösteriyor. Tüm gözler şimdi güncel puan durumunda. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Türkiye’de son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı 34 puanla Başakşehir’den geldi. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor. İşte, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu...