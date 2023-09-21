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GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temsil edilen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA'nın düzenlediği turnuvalardaki haftalık maçların ardından ülke puanları değişim gösteriyor. Tüm gözler şimdi güncel puan durumunda. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Türkiye’de son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı 34 puanla Başakşehir’den geldi. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor. İşte, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu...

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GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 2

HEDEF İLK 10 SIRADA BİTİRMEK

UEFA ülke puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 3

ÜÇ TAKIMLA TEMSİL EDİLİYORUZ

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 4

GALATASARAY PUAN KAZANDIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, ülke puanına 0.25 puan kazandırdı.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 5

TÜM GÖZLER BU AKŞAMKİ MAÇLARDA

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarına çıkacaklar.

Temsilcilerimizin kazandığı her maç UEFA ülke puanına katkı sağlayacak.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 6

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, ülke puanına 0.25 puan kazandırdı. Böylece 32.850 olan Türkiye’nin ülke puanı 33.100’e çıktı.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 33.100 puan ile 9.sırada yer alıyor.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 7

UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI


1- İngiltere: 89.803

2- İspanya: 76.864

3- İtalya: 72.426

4- Almanya: 70.338

5- Hollanda: 55.500

6- Fransa: 53.164

7- Portekiz: 48.649

8- Belçika: 38.400

9- TÜRKİYE: 33.100

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 8

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14- Danimarka: 27.200

15- Norveç: 26.625

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