Güncel ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye ülkeler sıralamasında kaçıncı? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Samsunspor katkıları

UEFA turnuvalarında ülkemizi bu sene Galatasaray, Fenerabahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor temsil ediyor. Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde devam eden karşılaşmalardan elde edilen her galibiyet ülke sıralamasına doğrudan etki ediyor. Ancak temsilcilerimiz play-off ilk maçlarında beklenen puanları elde edemedi. UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye sırası da değişmedi. İşte, ülkeler sıralaması son durumu...

UEFA liglerinde son karşılaşmalarda beklenen puanlar alınamadı. Gözler play-off rövanşlarına çevrildi. Başakşehir ve Samsunspor son maçlardan galibiyet, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise beraberlik ile dönmüştü. Play-off rövanşlar ise temsilcilerimiz için kader maçı olacak. Kazanan takımlar lig aşamasına adlarını yazdırabilecek. UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile fark kapanmak üzere. Diğer büyük rakip olan Belçika ise 5 takımla turnuvalarda rekabet etmeyi sürdürüyor. Türkiye sıralaması...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL DURUM

1- İngiltere 94,9
2- İtalya 84,5
3- İspanya 78,8
4- Almanya 74,5
5- Fransa 67,8
6- Hollanda 61,6
7- Portekiz 55,7
8- Belçika 53,5
9- Türkiye 43,5
10- Çekya 40,3

5 temsilciyle UEFA'da yer alan Türkiye'nin ülkeler sıralamasında ilk aşması gereken engel Belçika oldu. Öte yandan Çekya ile geçen haftalarda açılan fark, galibiyetsiz biten son maçlar ardından neredeyse kapanmak üzere. Çekya, UEFA'da 4 takımla yer alıyor.

Başakşehir ve Samsunspor'un play-off rövanşını kaybetmeleri halinde Avrupa'ya veda etmeleri söz konusu. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ikinci maçlarını kazanmaları durumunda ise lig aşamalarında performans sergileyebilecekler.

