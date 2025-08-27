Güncel ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye ülkeler sıralamasında kaçıncı? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Samsunspor katkıları

UEFA liglerinde son karşılaşmalarda beklenen puanlar alınamadı. Gözler play-off rövanşlarına çevrildi. Başakşehir ve Samsunspor son maçlardan galibiyet, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise beraberlik ile dönmüştü. Play-off rövanşlar ise temsilcilerimiz için kader maçı olacak. Kazanan takımlar lig aşamasına adlarını yazdırabilecek. UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile fark kapanmak üzere. Diğer büyük rakip olan Belçika ise 5 takımla turnuvalarda rekabet etmeyi sürdürüyor. Türkiye sıralaması...