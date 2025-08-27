Güncel ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye ülkeler sıralamasında kaçıncı? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Samsunspor katkıları
UEFA turnuvalarında ülkemizi bu sene Galatasaray, Fenerabahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor temsil ediyor. Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde devam eden karşılaşmalardan elde edilen her galibiyet ülke sıralamasına doğrudan etki ediyor. Ancak temsilcilerimiz play-off ilk maçlarında beklenen puanları elde edemedi. UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye sırası da değişmedi. İşte, ülkeler sıralaması son durumu...
UEFA liglerinde son karşılaşmalarda beklenen puanlar alınamadı. Gözler play-off rövanşlarına çevrildi. Başakşehir ve Samsunspor son maçlardan galibiyet, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise beraberlik ile dönmüştü. Play-off rövanşlar ise temsilcilerimiz için kader maçı olacak. Kazanan takımlar lig aşamasına adlarını yazdırabilecek. UEFA ülke puanı sıralamasında Çekya ile fark kapanmak üzere. Diğer büyük rakip olan Belçika ise 5 takımla turnuvalarda rekabet etmeyi sürdürüyor. Türkiye sıralaması...