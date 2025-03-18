Gündüz otobüs şoförü akşam kaleci antrenörü: "İki işimi de çok sevdiğim için çok zor gelmiyor"

Bazı yolcuların kendisini görünce şaşırdığını anlatan Han, "Biz işimizi yapıyoruz, otobüs sevdası bizde babadan ve deden geliyor. Biz bu işle uğraşıyoruz, sevdiğimiz için de şoförlük yapmayı garipsemiyoruz, aksine bundan zevk alıyoruz. 'Kocaelispor'da oynuyordun, şimdi buradasın, akademin de var, senin için değişik tecrübe oluyor.' diyenler oluyor." ifadelerini kullandı.