Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yenilgisiz devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti ve Kanada maçı ardından Milliler, Güney Kore karşısında ter dökecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlar ardından A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bir sonraki rotası Hollanda olacak. İşte, Güney Kore-Türkiye maçı detayları...