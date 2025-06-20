Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 2. haftasını İstanbul'daki karşılaşmalarla geçiriyor. Filenin Sultanları, İstanbul'daki iki karşılaşmasını galibiyetle tamamlarken gözler son iki karşılaşmada. Türkiye'nin üçüncü rakibi ise Güney Kore. Filenin Sultanları, VNL puan durumu tablosunda ise 16 puanla ikinci sırada yerini aldı. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yenilgisiz devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti ve Kanada maçı ardından Milliler, Güney Kore karşısında ter dökecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlar ardından A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bir sonraki rotası Hollanda olacak. İşte, Güney Kore-Türkiye maçı detayları...