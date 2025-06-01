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Günün maçları 1 Haziran: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? Maçlar saat kaçta?

Maç takvimi spor severlerin takın takibinde. Günlük olarak liglerde maçların saatleri ve canlı yayın kanalı taraftarlarca araştırılıyor. Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig maçlarının yanı sıra Avrupa maçları da merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. 1 Haziran'da hangi maçlar var? İşte, maç takvimi...

Günün maçları 1 Haziran: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? Maçlar saat kaçta? - 1

Liglerde maçların canlı yayın detayları spor severlerin gündeminde. Süper Lig maçlarını yanı sıra diğer liglerdeki karşılaşmaların ayrıntıları da futbol takipçilerinin aramalarına konu oluyor. Spor severler ''Bugün maç var mı, günün maçları neler?'' sorularına yanıt arıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Günün maçları 1 Haziran: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? Maçlar saat kaçta? - 2

GÜNÜN MAÇLARI

18:00 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası (TRTSPOR Yıldız)

Süper Lig (19:00)

Samsunspor - Kayserispor (Bein Sports 2)
Bodrumspor - Beşiktaş (Bein Sports 1)

Günün maçları 1 Haziran: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? Maçlar saat kaçta? - 3

İspanya La Liga 2 (19:30 / S Sport+)

La Coruna Elche
Levante - Eibar
Almeria - Tenerife
Cartagena - Mirandes
Huesca - Eldense
Real Oviedo - Cadiz
Racing Santander - Granada

TFF 2. Lig Play-Off Final
20:00 Vanspor - Batman Petrol (HT Spor)

İtalya Serie B Play-Off Final
21:30 Spezia - Cremonese

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
21:30 Fransa - Portekiz (UEFA TV)

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