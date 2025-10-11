Günün maçları 11 Ekim: Liglerde hangi maçlar var? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, TFF 2. ve 3. lig maçları
Futbol severler günlük maç takvimini takip ediyor. Yerli ve yabancı liglerdeki maçların yanı sıra Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gibi büyük organizasyonlardaki müsabakalar da ilgi görüyor. 11 Ekim günü A Milli Takımımız da Dünya Kupası arenası için performans sergileyecek. Öte yandan TFF 3. ve 2. liglerde de maçlar olacak. İşte, 11 Ekim bugünkü maçlar...
Günlük olarak liglerdeki futbol karşılaşmalarının saat ve yayıncı bilgisi araştırılıyor. Seyir zevki yüksek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları ise devam ediyor. Millilerin de mücadele ettiği turnuvadaki maçlar, Exxen'den aktarılıyor. 3. ve 2. lig maçları da Sıfır TV ile Bi Kanal'dan canlı yayımlanıyor. Bugün hangi takımların maçı var?