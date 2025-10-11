NTV.COM.TR

Günün maçları 11 Ekim: Liglerde hangi maçlar var? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, TFF 2. ve 3. lig maçları

Futbol severler günlük maç takvimini takip ediyor. Yerli ve yabancı liglerdeki maçların yanı sıra Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gibi büyük organizasyonlardaki müsabakalar da ilgi görüyor. 11 Ekim günü A Milli Takımımız da Dünya Kupası arenası için performans sergileyecek. Öte yandan TFF 3. ve 2. liglerde de maçlar olacak. İşte, 11 Ekim bugünkü maçlar...

Günün maçları 11 Ekim: Liglerde hangi maçlar var? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, TFF 2. ve 3. lig maçları - 1

Günlük olarak liglerdeki futbol karşılaşmalarının saat ve yayıncı bilgisi araştırılıyor. Seyir zevki yüksek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları ise devam ediyor. Millilerin de mücadele ettiği turnuvadaki maçlar, Exxen'den aktarılıyor. 3. ve 2. lig maçları da Sıfır TV ile Bi Kanal'dan canlı yayımlanıyor. Bugün hangi takımların maçı var?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Günün maçları 11 Ekim: Liglerde hangi maçlar var? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, TFF 2. ve 3. lig maçları - 2

BUGÜNKÜ MAÇLAR (11 EKİM)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

21:45 İspanya - Gürcistan (Exxen)

21:45 Bulgaristan - Türkiye (TV8)

19:00 Macaristan - Ermenistan (Exxen)

21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)

19:00 Norveç - İsrail (Exxen)

21:45 Estonya - İtalya (Exxen)

16:00 Letonya - Andorra (Exxen)

21:45 Sırbistan - Arnavutluk (Exxen)

Günün maçları 11 Ekim: Liglerde hangi maçlar var? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, TFF 2. ve 3. lig maçları - 3

TFF 3. Lig

13:30 Ağrı 1970 - Diyarbekirspor

14:00 Kilis Bld. - 12 Bingölspor (Bi Kanal)

14:00 Artvin Hopa - Pazarspor

14:00 Bozokspor - Fatsa Bld. (Sıfır TV)

15:00 Etimesgut Bld. - İnkılap FK

15:00 Polatlı Bld. - Beykoz İshaklı Spor

15:00 Kapadokya Spor - Mazıdağı Fosfat

15:00 Ereğli Bld. - Giresunspor

15:30 Kestel Çilek Spor - Çorluspor 1947

16:00 Altay - Sökespor (Sıfır TV)

19:00 İzmir Çoruhlu FK - Karşıyaka

Günün maçları 11 Ekim: Liglerde hangi maçlar var? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, TFF 2. ve 3. lig maçları - 4

TFF 2. Lig

15:30 Aliağa FK - Y. Malatyaspor

16:00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Batman Petrol (Bi Kanal)

İspanya La liga 2

19:30 Almeria - Real Zaragoza (S Sport / S Sport plus)

DAHA FAZLA GÖSTER