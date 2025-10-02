NTV.COM.TR

Günün maçları 2 Ekim: Bugün hangi ligde, kimin maçı var? Bugünkü karşılaşmalar ve maç sonuçları

Günün maç programı taraftarlar tarafından takip ediliyor. 2 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi 2. maçları ile Konferans Ligi ilk mücadeleleri gerçekleşecek. Öte yandan Asya'da kulüpler düzeyinde düzenlenen en büyük organizasyon olan AFC Şampiyonlar Ligi müsabakaları da ekrana gelecek. İşte, bugünkü maçlar ve dünkü maç sonuçları...

Günün maçları 2 Ekim: Bugün hangi ligde, kimin maçı var? Bugünkü karşılaşmalar ve maç sonuçları - 1

Fenerbahçe'nin yer aldığı Avrupa Ligi karşılaşmaları 2. hafta ile devam ediyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz bu turda Nice ile oynuyor. Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, Legia Varşova takımıına karşı top koşturacak. Peki, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları ne zaman, saat kaçta? İşte, günün maçları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Günün maçları 2 Ekim: Bugün hangi ligde, kimin maçı var? Bugünkü karşılaşmalar ve maç sonuçları - 2

2 EKİM GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi

19:45 | Roma - Lille (Tabii)
19:45 | Bologna - Freiburg (Tabii)
19:45 | Brann - Utrecht (Tabii)
19:45 | Celtic - Braga (Tabii)
19:45 | FCSB - Young Boys (Tabii)
19:45 | Fenerbahçe - Nice (TRT 1)
19:45 | Ludogorets - Real Betis (Tabii)
19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles (Tabii)
19:45 | Viktoria Plzen - Malmö (Tabii)

22:00 | Basel - Stuttgart (Tabii)
22:00 | Celta Vigo - PAOK (Tabii)
22:00 | Porto - Kızılyıldız (Tabii)
22:00 | Feyenoord - Aston Villa (Tabii)
22:00 | Genk - Ferencvaros (Tabii)
22:00 | Lyon - Salzburg (Tabii)
22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb (Tabii)
22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland (Tabii)
22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers (Tabii)

İLGİLİ HABER İÇİN TIKLAYIN

Günün maçları 2 Ekim: Bugün hangi ligde, kimin maçı var? Bugünkü karşılaşmalar ve maç sonuçları - 3

UEFA Avrupa Konferans Ligi

19:45 | Dinamo Kiev - Crystal Palace
19:45 | Jagiellonia - Hamrun
19:45 | KuPS - FC Drita
19:45 | FC Lausanne - Breidablik
19:45 | Lech Poznan - Rapid Wien
19:45 | Noah - Rijeka
19:45 | Omonia - Mainz
19:45 | Rayo Vallecano - Shkendija
19:45 | Zrinjski - Lincoln City
22:00 | Aberdeen - Shakhtar Donetsk (Tabii)
22:00 | AEK Larnaca - AZ Alkmaar
22:00 | NK Celje - AEK
22:00 | Fiorentina - Sigma Olomouc
22:00 | Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)
22:00 | Rakow Czestochowa - Uni. Craiova
22:00 | Shelbourne - Hacken
22:00 | Slovan Bratislava - Strasbourg
22:00 | Sparta Prag - Shamrock Rovers

İLGİLİ HABER İÇİN TIKLAYIN

Günün maçları 2 Ekim: Bugün hangi ligde, kimin maçı var? Bugünkü karşılaşmalar ve maç sonuçları - 4

AFC Şampiyonlar Ligi

10:45 | Macarthur Bulls - Beijing Guoan (Spor Smart)
13:00 | Pohang - Kaya FC (Spor Smart)
13:00 | Tampines - Pathum United (Spor Smart)
15:15 | Ratchaburi - Gamba Osaka (Spor Smart)
15:15 | Cong An Ha Noi - Tai Po (Spor Smart)

FIFA U20 Dünya Kupası

23:00 | ABD - Fransa (FIFA Youtube)
23:00 | Kolombiya - Norveç (FIFA Youtube)

Günün maçları 2 Ekim: Bugün hangi ligde, kimin maçı var? Bugünkü karşılaşmalar ve maç sonuçları - 5

1 EKİM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Karabağ FK 2-0 Kopenhag
Union St. Gillois 0-4 Newcastle
B. Dortmund 4-1 Athletic Bilboa
Barcelona 1-2 PSG
AS Monaco 2-2 M. City
Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven
Arsenal 2-0 Olympiakos
Villareal 2-2 Juventus
SSC Napoli 2-1 Sporting CP

DAHA FAZLA GÖSTER