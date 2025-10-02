Günün maçları 2 Ekim: Bugün hangi ligde, kimin maçı var? Bugünkü karşılaşmalar ve maç sonuçları

Fenerbahçe'nin yer aldığı Avrupa Ligi karşılaşmaları 2. hafta ile devam ediyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz bu turda Nice ile oynuyor. Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, Legia Varşova takımıına karşı top koşturacak. Peki, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları ne zaman, saat kaçta? İşte, günün maçları...