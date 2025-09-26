Günün maçları 26 Eylül: Bugün hangi takımın maçı var? Liglerde bu akşamki karşılaşmalar
Maç takvimi, futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Yerli ve yabancı turnuvalardaki karşılaşmalar için canlı yayın bilgisi öne çıkıyor. 26 Eylül Cuma günü, Süper Lig 7. hafta açılış maçı olacak. Öte yandan Almanya Bundesliga, Fransa Ligi, İspanya La Liga ve Portekiz Ligi'nde mücadeleler ekrana gelecek. İşte, bugünkü maçlar...
Ligler haftayı hareketli bitiriyor. Ziraat Türkiye Kupası, 1. Lig, 2. ve 3. liglerde 26 Eylül Cuma günü karşılaşma yer almadı. Süper Lig'de ise 7. hafta ilk maçı bulunuyor. Yabancı ligleri de takip eden spor severler için Almanya, Portekiz, İspanya, Suudi Arabistan'da birbirinden ilgi çekici müsabakalar olacak. Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?