Günün maçları 26 Eylül: Bugün hangi takımın maçı var? Liglerde bu akşamki karşılaşmalar

Maç takvimi, futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Yerli ve yabancı turnuvalardaki karşılaşmalar için canlı yayın bilgisi öne çıkıyor. 26 Eylül Cuma günü, Süper Lig 7. hafta açılış maçı olacak. Öte yandan Almanya Bundesliga, Fransa Ligi, İspanya La Liga ve Portekiz Ligi'nde mücadeleler ekrana gelecek. İşte, bugünkü maçlar...

Ligler haftayı hareketli bitiriyor. Ziraat Türkiye Kupası, 1. Lig, 2. ve 3. liglerde 26 Eylül Cuma günü karşılaşma yer almadı. Süper Lig'de ise 7. hafta ilk maçı bulunuyor. Yabancı ligleri de takip eden spor severler için Almanya, Portekiz, İspanya, Suudi Arabistan'da birbirinden ilgi çekici müsabakalar olacak. Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

SPOR&SKOR HABERLERİ

GÜNÜN MAÇLARI (26 EYLÜL)

Bundesliga

19:30 Darmstadt 98 - Dynamo Dresden (Tivibu Spor 2)
19:30 Schalke 04 - Greuther Fürth (Tivibu Spor 3 / S Sport Plus)
21:30 Bayern Münih - Werder Bremen (Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)

Süper Lig

20:00 Alanyaspor - Galatasaray (Bein Sports 1)

Suudi Arabistan Pro Lig

21:00 Al Ittihad - Al Nassr (S Sport Plus)

Fransa Lig 1

21:00 Nancy - Reims (Bein Sports 4)
21:45 Strasbourg - Marsilya (Bein Sports 3)

La Liga

22:00 Girona - Espanyol (S Sport / S Sport Plus)

Portekiz Ligi

22:15 Benfica - Gil Vicente (Tivibu Spor 2 / S Spor Plus)

