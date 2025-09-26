Günün maçları 26 Eylül: Bugün hangi takımın maçı var? Liglerde bu akşamki karşılaşmalar

Ligler haftayı hareketli bitiriyor. Ziraat Türkiye Kupası, 1. Lig, 2. ve 3. liglerde 26 Eylül Cuma günü karşılaşma yer almadı. Süper Lig'de ise 7. hafta ilk maçı bulunuyor. Yabancı ligleri de takip eden spor severler için Almanya, Portekiz, İspanya, Suudi Arabistan'da birbirinden ilgi çekici müsabakalar olacak. Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta?