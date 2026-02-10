Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Şubat 2026 spor haberleri)

Galatasaray yönetimi, Napoli'den kiralanan ve Çaykur Rizespor maçında sahanın en iyileri arasında yer alan Noa Lang için "Hollandalı Neymar" benzetmesi yaptı. Sarı Kırmızılılar, aynı performans devam ederse, İtalyanlar ile bir daha masaya oturacak ve 30 milyon Euro satın alma bedelinde indirim isteyecek.