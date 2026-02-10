Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Şubat 2026 spor haberleri)
10.02.2026 07:16
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 10 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENERBAHÇE ALEV ALDI - FANATİK
Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de net bir skorla kazanan Sarı Lacivertliler, dün gece de Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni zorlanmadan geçti. 16-33 arası 18 dakikada Talisca ve Kerem ile üç farkı bulan Kanarya, ikinci devreyi rölantide oynadı.
OH BE DÜNYA VARMIŞ - FOTOMAÇ
Beşiktaş'ın Abraham'ın yerine transfer ettiği Hyeon Gyu Oh, performansıyla büyük beğeni topladı. Enfes bir röveşata golüne imza atan 24 yaşındaki forvetin performansı dünyada da yankı buldu.
HOLLANDALI NEYMAR - MİLLİYET
Galatasaray yönetimi, Napoli'den kiralanan ve Çaykur Rizespor maçında sahanın en iyileri arasında yer alan Noa Lang için "Hollandalı Neymar" benzetmesi yaptı. Sarı Kırmızılılar, aynı performans devam ederse, İtalyanlar ile bir daha masaya oturacak ve 30 milyon Euro satın alma bedelinde indirim isteyecek.