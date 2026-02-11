Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Şubat 2026 spor haberleri)
11.02.2026 06:23
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ASLAN'IN ICARDI VE LEMİNA KARARI - FANATİK
Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Mauro İcardi ve Mario Lemina için yönetimin tavrı netleşti. Sarı Kırmızılılar, iki yıldızın yeni kontrat talebine sezon bitimini işaret ederek masaya şimdi oturmayacaklarını bildirdi.
YENİLMEZLER SAVAŞI - FOTOMAÇ
Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı zirve yarışını şekillendirecek. Namağlup Kanarya da evinde kaybetmeyen Fırtına da 3 puan peşinde.
ALEX'İN VELİAHTI İSPANYOL KRALI - MİLLİYET
Marco Asencio birbirinden güzel golleri ve müthiş asistleri ile Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Alex de Souza'yı akıllara getiriyor.
Kocaelispor deplasmanında olağanüstü bir gol kaydeden İspanyol yıldız, Gençlerbirliği maçında Kerem'e verdiği harika topuk pasıyla Brezilyalı efsanenin veliahtı olduğunu kanıtladı.