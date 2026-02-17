Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (17 Şubat 2026 spor haberleri)
17.02.2026 05:30
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 17 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
MENÜDE PİZZA VAR - SÖZCÜ
Galatasaray 13 yıl önce Juventus'u nasıl elediyse bu akşam da sahaya 25 Şubat'taki rövanş öncesi avantajlı bir sokar almak için çıkacak. Cezalı Lemina yok ama tribünde 50 bin Sarı-Kırmızılı tek yürek olacak.
VİLLAREAL'DEN ASENSİO'YA 15 MİLYON EURO - AKŞAM
İspanya Milli Takımı'na yeniden göz kırpan Fenerbahçe'nin matadoruna talip var. Fichajes, Villareal'in 15 milyon euroluk teklif hazırladığını fakat Fenerbahçe'nin satış düşünmediğini yazdı.
KARTAL AVRUPA'YA KANATLANDI - FOTOMAÇ
Başakşehir engelini 90+7'de bulduğu golle aşan Beşiktaş, haftanın en kazançlı takımı oldu. Kartal, 4'üncü sıradaki Göztepe ile puan farkını 1'e 3'üncü sıradaki Trabzonspor'la da 5'e düşürdü.
YETİŞ ZUBKOV - FANATİK
Kanatlarda sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da Zubkov'un yokluğu Fenerbahçe derbisinde ciddi şekilde hissedildi. Fatih Tekke, Ukraynalı yıldızın pazar günü Gaziantep ile deplasmanda oynanacak maça mutlaka yetiştirilmesini istiyor.