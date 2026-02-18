Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Şubat 2026 spor haberleri)

Tedesco, Trabzonspor deplasmanındaki sistemini İngiliz ekibine karşı da uygulayacak. İtalyan çalıştırıcı, hafta sonu oynanan dev mücadeledeki 4 formasyonlu planını Nottingham karşısında da uygulamaya koyacak. İsmail, Kante ve Guendouzi, bu maçta da Tedesco'nun planının önemli parçaları olacak.