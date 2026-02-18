Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (18 Şubat 2026 spor haberleri)
18.02.2026 05:57
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 18 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
SARI KIRMIZI DESTAN - FANATİK
RAMS Park'ta Avrupa gecesi destana dönüştü. İlk yarıyı Sara'nın golüne karşılık 2-1 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda adeta fırtına gibi esti. Lang'in dublesi, Sanchez'in golü derken son sözü Sacha Boey söyledi. Maç 5-2 sona erdi.
NOTTİNGHAM'DA DA AYNI PLAN - FOTOMAÇ
Tedesco, Trabzonspor deplasmanındaki sistemini İngiliz ekibine karşı da uygulayacak. İtalyan çalıştırıcı, hafta sonu oynanan dev mücadeledeki 4 formasyonlu planını Nottingham karşısında da uygulamaya koyacak. İsmail, Kante ve Guendouzi, bu maçta da Tedesco'nun planının önemli parçaları olacak.
ELMAS GİBİ PARLIYOR - SABAH
Beşiktaş milli futbolcusu Orkun Kökçü artık zincirlerini kırdı. "Bir gol atsam devamı gelecek" diyen tecrübeli oyuncu, sezonun ikinci yarısında verdiği sözü tuttu. Son 6 maçta 5 gol atıp 2 asist kaydeden siyah beyazlıların yıldızı, birçok istatistikte zirveye kurulmayı başardı.