Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Ocak 2026 spor haberleri)

Siyah-beyazlılar bu sezon en çok şut çektiği (31), en çok isabetli pas yaptığı (654) ve en çok orta yaptığı (39) maçı Kayseri karşısında oynadı ama aradığı golü bir türlü bulamadı. Ta ki 90+5. dakikaya kadar. El Bilal Toure bu kritik anda sahneye çıkarak Beşiktaş'a zaferi getiren isim oldu.