Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (20 Ocak 2026 spor haberleri)
20.01.2026 04:36
Son Güncelleme: 20.01.2026 05:19
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 20 Ocak 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
GEÇ GELEN MUTLULUK - HÜRRİYET
Siyah-beyazlılar bu sezon en çok şut çektiği (31), en çok isabetli pas yaptığı (654) ve en çok orta yaptığı (39) maçı Kayseri karşısında oynadı ama aradığı golü bir türlü bulamadı. Ta ki 90+5. dakikaya kadar. El Bilal Toure bu kritik anda sahneye çıkarak Beşiktaş'a zaferi getiren isim oldu.
FENER'İN İNCİSİ - TÜRKİYE
Fenerbahçe yönetimi golcü arayışını sürdürürken Talisca, takımını sırtlamaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız kariyer rekoruna, Kanarya ise zirveye koşuyor.
YA EDERSON YA DA GUEYE - MİLLİYET
Galatasaray, sol kanat transferinde Noa Lang'ı transfer etmeye çok yakın görünürken, orta saha için de Atalanta'dan Ederson ile Villereal'den Pape Gueye'den birinin transferi için çalışmalar hızlandı. Kulüplerle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
AL-ITTIHAD'A KANTE BASKISI - FANATİK
Fenerbahçe, Fransız yıldızı kadrosuna katmak için Suudi ekibiyle görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante'yi bir an önce kadrosuna katmayı hedefliyor. Dünyaca ünlü oyuncu da sezonun ikinci bölümünde çubuklu formayı istediğini bir kez daha Al-Ittıhad' yönetimine iletti.
NOA LANG GALATASARAY'DA - FOTOMAÇ
Napoli forması giyen Noa Lang ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, geri sayıma geçti. Hollandalı oyuncu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanıyor.
SON ADAY MATETA - FOTOMAÇ
Sörloth, Dovbyk, Nunez ve Vedat transferlerinde sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, rotasını İngilyere'ye Cristal Palace'ın yıldızı Mateta'ya çevirdi. 28 yaşındaki santrfor için bu hafta içinde resmi temaslar başlayacak.