Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Şubat 2026 spor haberleri)

Devre arasında Beşiktaş'a katılan 5 futbolcu hem oyuna hem tabelaya etki etti. Sergen Yalçın'ın tercihleri hedefi 12'den vurdu. 3 maç üst üste gol atan Oh, tarihi bir başlangıç yaptı. Agbadou-Murillo savunmayı toparladı. Asllani ve Olaitan ise takımın çehresini değiştirdi.