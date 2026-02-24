Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (24 Şubat 2026 spor haberleri)
24.02.2026 05:43
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 24 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
DRAMBAHÇE - AKŞAM
90+5'te attığı golle zirve hayali kuran Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6 dakika direnemedi.
Skriniar'ın yokluğunda ilk yarı Çağlar ve Jayden de sakatlandı. 90+3'te Kasımpaşa 10 kişi kaldı.
Asensio 3 puan ateşini yaktı ancak maç bitecekken 90+11'de Allevinah sahneye çıktı ve Kadıköy'de buz kestirdi.
OSİMHEN KAFA KARIŞTIRDI - FANATİK
Konya'ya sakatlığından dolayı götürülemeyen Osimhen için "2 aydır maaşını alamıyor, o yüzden tepkili" iddiası ortaya atıldı. Kulübe yakın kaynaklar bu iddiayı yalandı.
Golcü futbolcunun Instagram hesabından Galatasaray'ı kaldırması ise kafa karıştırdı.
TAM İSABET - SABAH
Devre arasında Beşiktaş'a katılan 5 futbolcu hem oyuna hem tabelaya etki etti. Sergen Yalçın'ın tercihleri hedefi 12'den vurdu. 3 maç üst üste gol atan Oh, tarihi bir başlangıç yaptı. Agbadou-Murillo savunmayı toparladı. Asllani ve Olaitan ise takımın çehresini değiştirdi.
MUHTEŞEM ÜÇLÜ - FOTOMAÇ
Trabzonspor'da Onuachu, Muçi ve Augusto attığı 37 golle Real Madrid, Sporting, Manchester ve Barcelona gibi dev takımların yıldızlardan oluşan hücum hattı sollayıp geride bıraktı.