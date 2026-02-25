Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Şubat 2026 spor haberleri)

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan iskelet kadro, Beşiktaş derbisine kadar yok. Oosterwolde, Talisca, Çağlar ve Ederson 3 hafta forma giyemeyecek. Skriniar'ın dönüşü de 3-4 haftayı bulacak. 5 Nisan'da oynanacak Beşiktaş maçına kadar bu oyuncuların hazır olup olmayacağı merak konusu.