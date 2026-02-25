Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (25 Şubat 2026 spor haberleri)
25.02.2026 06:02
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 25 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ASLAN İTALYA'DA KÜKREMEYE HAZIR - FANATİK
Galatasaray, Juventus karşısında son 16 için sahada olacak. Avantaj cebinde, inanç zirvede. Sarı Kırmızılılar, Spalletti'nin ekibini 5-2 rövanşında devirip Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmak için Torino'da destan kovalamaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'DE ÜÇ HAFTALIK KABUS - AKŞAM
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan iskelet kadro, Beşiktaş derbisine kadar yok. Oosterwolde, Talisca, Çağlar ve Ederson 3 hafta forma giyemeyecek. Skriniar'ın dönüşü de 3-4 haftayı bulacak. 5 Nisan'da oynanacak Beşiktaş maçına kadar bu oyuncuların hazır olup olmayacağı merak konusu.
KABUSBAHÇE - HÜRRİYET
Sarı lacivertlilerde art arda gelen sakatlıklarla Nottingham Forest maçı öncesi kadro krizi yaşanıyor. Ada'daki rövanş öncesi Edson Alvarez ve Skrinar'a Çağlar, Oosterwolde, Talisca ve Ederson da eklendi. Fred ise cezalı.
KARTAL 4 SÜPER'İ
Beşiktaş'ın Göztepe karşısında aldığı farklı zaferde dört futbolcu ön plana çıktı. Yeni transferlerden Murillo, Olaitan ve Oh'un yanı sıra siyah beyazlıların orta alandaki dinamosu Ndidi, Sofascore tarafından haftanın 11'ine seçildi.