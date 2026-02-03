Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (3 Şubat 2026 spor haberleri)
03.02.2026 05:20
NTV - Haber Merkezi
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 3 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
AGBADOU'DA MUTLU SON - FOTOMAÇ
Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Fildişi Sahilli Emmanuel Agbadau için Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki tecrübeli savunmacı ise yıllık 3 milyon Euro maaş alacak.
N'GOLO KANTE FENERBAHÇE'DE - HÜRRİYET
Sarı lacivertliler yoğun çabalar ve gergin bekleyişin ardından Kante transferin sona ulaştı. En-Nesyri gitmeyi kabul etti. Fenerbahçe takas artı 4.5 milyon Euro karşılığında Al İttihad ile anlaştı.
SON KOZU VERMEEREN - SABAH
Galatasaray, orta saha için Belçikalı oyuncu Vermeeren'e yoğunlaştı. Bonservisi Leipzig'te bulunan ve kiralık olarak Marsiya'da oynayan 20* yaşındaki futbolcu için Aslan, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman ekibine iletti.