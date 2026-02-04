Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (4 Şubat 2026 spor haberleri)

04.02.2026 05:36

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 4 Şubat 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

YENİDEN NUNEZ - FOTOMAÇ
Karim Benzema Al Hilal'e gitti. Darwin Nunez için de transfer izni İnzaghi'den geldi. Fenerbahçe yıldız golcüyü kiralamak için harekete geçti.

ASLAN'DA STOPER SÜRPRİZİ - FANATİK 1
Galatasaray, savunma takviyesi için kolları sıvadı. Hedefte Dortmund'un Cezayirli solak stoperi Bensebaini var.

BEŞİKTAŞ "OH" ÇEKTİ - TAKVİM 2
Beşiktaş, Genk forması giyen Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki golcü futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

TRABZON'DA 10 DAKİKALIK FIRTINA - AKŞAM 3
Trabzonspor, kupada Fethiyespor'u 10 dakikada bulduğu üç golle geçti. Golleri Myçi, Onuachu ve Nwakaeme attı.