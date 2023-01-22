Günün VAR hakemleri belli oldu

Trabzonspor - İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmada ise hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacaklar. Maçın dördüncü hakemi Ayberk Demirtaş oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından VAR'a Özgür Yankaya atandı. AVAR’da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Volkan Ahmet Narinç görev alacaklar.