Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)
Gürcistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında bugün Çekya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oynanan ilk maçta Türkiye'ye 3-1 yenilen Gürcistan, gruplardan çıkabilmek için Çekya karşısında kazanmak istiyor. İlk maçı Portekiz'e kaybeden Çekya ise Gürcistan karşısında galibiyet arayacak. Peki, Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında bugün Gürcistan ile Çekya ya tamam ya devam maçına çıkacak. F Grubu'nda oynadıkları ilk maçları kaybeden 2 takım, bugün birbilerine karşı galibiyet arayacak. Peki, Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?