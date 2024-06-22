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Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

Gürcistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında bugün Çekya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oynanan ilk maçta Türkiye'ye 3-1 yenilen Gürcistan, gruplardan çıkabilmek için Çekya karşısında kazanmak istiyor. İlk maçı Portekiz'e kaybeden Çekya ise Gürcistan karşısında galibiyet arayacak. Peki, Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında bugün Gürcistan ile Çekya ya tamam ya devam maçına çıkacak. F Grubu'nda oynadıkları ilk maçları kaybeden 2 takım, bugün birbilerine karşı galibiyet arayacak. Peki, Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 2

GÜRCİSTAN-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda bugün Gürcistan ile Çekya karşılaşacak.

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 3

İLK MAÇTA 2 TAKIMDA MAĞLUP OLDU

Gürcistan ve Çekya, F Grubu'nda çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.

Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 4

TARİHLERİNDE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Gürcistan ile Çekya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Çekoslovakya dağıldıktan sonra katıldığı turnuvalarda en iyi derecesini EURO 1996'da final oynayarak elde eden Çekya, EURO 2004'te yarı final, EURO 2012 ve 2020'de ise çeyrek final gördü. Grup aşamasında havlu atmak istemeyen Çekya, puansız ayrıldığı ilk maçtan sonra Gürcistan karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Gürcistan ise Çekya karşısında turnuva tarihinde ilk kez puan almanın hesaplarını yapıyor. Turnuvadaki ilk golünü ay-yıldızlılara karşı bulan ancak puan alamayan Gürcistan için gruptan çıkabilmek adına Çekya karşılaşması hayati önem taşıyor.

Gürcistan Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 5

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Gürcistan: Mamardashvili, Lochoshvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze, Kochorashvili, Kvekveskiri, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Barak, Soucek, Provod, Doudera, Chytil, Schick

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