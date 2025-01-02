Gürcistan-Türkiye milli maçı tarihi: Milli maç ne zaman?
Dünya Kupası'na geri sayım başladı. Yakın zaman önce yapılan kura çekiminin ardından milli takımın eleme grubunda mücadele edeceği rakipler belli olmuştu. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak olan milli takımın maç tarihi merak ediliyor. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Milli takım, Gürcistan karşısında kazanmak ve 3 puan almak istiyor.