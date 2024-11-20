Güzellik kraliçesi 23 yaşında kulüp yönetiyor: Hem oynuyor hem başkanlık yapıyor
Okul yıllarında futbol oynamaya başlayan ve güzellik kraliçesi tacı bulunan 23 yaşındaki Nevide Çiçek, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü’yle yeşil sahalara döndü. Aktif olarak futbol oynayan Çiçek, bir yandan da başkan seçildiği Çakallıklı Spor'un başarısı için çalışıyor.
Ortaokul yıllarında futbola başlayan Nevide Çiçek (23) güzellik kraliçesi seçilip, dizi-film oyunculuğu yapmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmedi.
Futbola olan sevdasıyla küçük yaşlarda kendini yeşil sahalara atan Çiçek, futbol hayatına da Güzeltepe Doğu Gençlik ve Spor'da başladı. Bir süre profesyonel olarak futbol oynayan Nevide Çiçek, aynı zamanda da modellik ve oyunculuk yapmaya başladı.