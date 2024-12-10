Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi
Sporting'in eski teknik direktörü Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesiyle birlikte, eski öğrencisi Viktor Gyökeres'i de transfer edeceği yönündeki iddialar artmaya devam ediyor. İsveçli golcü son olarak yaptığı açıklamada, bir dönem Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'e hayranlık duyduğunu ve sahada benzer şeyler yapmak istediğini söyleyerek spekülasyonları artırdı.
Viktor Gyökeres, eski Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo'yu örnek alma hayalini itiraf ederek Manchester United'a transfer olacağı yönündeki spekülasyonları artırdı.
26 yaşındaki Sporting Lizbon yıldızı, 18 ay önce Portekiz'e bedelsiz bir transferle geldiğinden bu yana Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi.
Manchester United ise sezon sonunda Gyökeres'i Lizbon'dan koparmak isteyen birçok kulüpten biri olarak öne çıkıyor.