Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi

Geçen sezon etkileyici bir şekilde 43 gol atan Gyökeres’in sözleşmesinde 100 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve anlaşma 2028 yazına kadar devam ediyor.

Ancak, Sporting'in oyuncu ile yapılan bir beyefendi anlaşması nedeniyle 70-75 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği öne sürülüyor.