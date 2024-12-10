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Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi

Sporting'in eski teknik direktörü Ruben Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesiyle birlikte, eski öğrencisi Viktor Gyökeres'i de transfer edeceği yönündeki iddialar artmaya devam ediyor. İsveçli golcü son olarak yaptığı açıklamada, bir dönem Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo ve Zlatan Ibrahimovic'e hayranlık duyduğunu ve sahada benzer şeyler yapmak istediğini söyleyerek spekülasyonları artırdı.

Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi - 1

Viktor Gyökeres, eski Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo'yu örnek alma hayalini itiraf ederek Manchester United'a transfer olacağı yönündeki spekülasyonları artırdı.

26 yaşındaki Sporting Lizbon yıldızı, 18 ay önce Portekiz'e bedelsiz bir transferle geldiğinden bu yana Avrupa'nın en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi.

Manchester United ise sezon sonunda Gyökeres'i Lizbon'dan koparmak isteyen birçok kulüpten biri olarak öne çıkıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi - 2

Gyökeres'i kadrosuna katmak için büyük bir rekabet yaşanması beklenirken, geçen ay eski hocası Ruben Amorim'i yeni teknik direktör olarak atayan Manchester United, bu transferde küçük bir avantaj elde etmiş gibi görünüyor.

Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi - 3

Amorim, Ocak transfer döneminde Sporting'den oyuncu almayacağına yemin etmiş olsa da yaz aylarında bir transfer için kapıyı açık bırakmış durumda.

Gyökeres'in, Manchester United’ın iki eski yıldızına duyduğu hayranlık ise taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi - 4

GİZLİ MANCHESTER UNITED MESAJI

UEFA'ya konuşan Gyökeres, Sporting'in Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşması öncesinde büyürken hayran olduğu oyuncular sorulduğunda şunları söyledi:

"Hayranlık duyduğum oyuncular Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo'ydu. Sahada nasıl performans gösterdikleri, ekstra çaba sarf etmeleri beni etkiledi. Ben de sahada benzer şeyler yapmak istiyordum."

Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi - 5

SPORTING İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ronaldo ve Ibrahimovic, Manchester United’da başarılı dönemler geçirdiler ve kulüp, Gyökeres'i bir sonraki birinci tercih forvet olarak belirlemiş görünüyor.

Sky Germany'nin geçen hafta iddia ettiğine göre, United, Gyökeres için Sporting ile görüşmelere şimdiden başladı.

Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi - 6

Geçen sezon etkileyici bir şekilde 43 gol atan Gyökeres’in sözleşmesinde 100 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve anlaşma 2028 yazına kadar devam ediyor.

Ancak, Sporting'in oyuncu ile yapılan bir beyefendi anlaşması nedeniyle 70-75 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği öne sürülüyor.

Gyökeres'ten Ronaldo itirafı: Transferde Manchester United'a gizli mesajı verdi - 7
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