Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.
Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Almanya takımı Leipzig'i konuk etti.
Berabere biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, maçta 5 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol atan futbolcular arasına adını yazdırdı. Haaland'ın golleri, 22. dakikada penaltıdan olmak üzere, 24, 45+2, 53 ve 57. dakikalarda geldi.
Bu maçta, Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.
Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaş 236 gün ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.
Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.
Ayrıca; Haaland, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Norveçli genç golcü, Devler Ligi'nde Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ardından tek maçta 5 gol atma başarısı gösteren 3. futbolcu oldu.
57 dakikada 5 gola ulaşan Haaland'ın 6. golü atarak rekoru kırması beklenirken, hocası Guardiola tarafından 63. dakika oyundan alındı.
Oyundan çıkarken şaşkınlığını gizleyemeyen Haaland gibi bu değişiklik sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştirildi.
Guardiola'nın bu değişiklikle, Haaland'ın rekorun tek sahibi olma şansını elinden aldığı belirtildi.
Geçtiğimiz aylarda Haaland-Messi karşılaştırması yapan Guardiola, "Haaland'ın gol atmak için takıma ihtiyacı var. O topu aldığında Messi gibi 3-5 kişiyi çalımlayıp gol atamıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Haaland ise, "Bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atmak inanılmaz bir şey. Kariyerimin en iyi maçı oldu. Pep'e beni oyundan çıkarmasaydı daha fazla gol atacağımı söyledim." dedi.