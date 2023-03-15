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Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter adını çeyrek finale yazdırdı. City'nin Leipzig'i 7-0 yendiği maçta 5 gol atan Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. 6. golü atarak rekoru kırması beklenen Haaland, mücadelenin 63. dakikasında Pep Guardiola tarafından oyundan alındı. Sosyal medyada, bu değişiklikle Guardiola'nın Haaland'ın rekorunun önüne geçtiği eleştirileri yapıldı.

Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.

Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Almanya takımı Leipzig'i konuk etti.

Berabere biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 2

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, maçta 5 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol atan futbolcular arasına adını yazdırdı. Haaland'ın golleri, 22. dakikada penaltıdan olmak üzere, 24, 45+2, 53 ve 57. dakikalarda geldi.

Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 3

Bu maçta, Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaş 236 gün ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.

Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.

Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.

Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 5

Ayrıca; Haaland, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Norveçli genç golcü, Devler Ligi'nde Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ardından tek maçta 5 gol atma başarısı gösteren 3. futbolcu oldu.

Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 6

57 dakikada 5 gola ulaşan Haaland'ın 6. golü atarak rekoru kırması beklenirken, hocası Guardiola tarafından 63. dakika oyundan alındı. 

Oyundan çıkarken şaşkınlığını gizleyemeyen Haaland gibi bu değişiklik sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştirildi.

Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 7

Guardiola'nın bu değişiklikle, Haaland'ın rekorun tek sahibi olma şansını elinden aldığı belirtildi. 

Geçtiğimiz aylarda Haaland-Messi karşılaştırması yapan Guardiola, "Haaland'ın gol atmak için takıma ihtiyacı var. O topu aldığında Messi gibi 3-5 kişiyi çalımlayıp gol atamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 8

"DAHA FAZLA GOL ATACAĞIMI SÖYLEDİM"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Haaland ise, "Bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atmak inanılmaz bir şey. Kariyerimin en iyi maçı oldu. Pep'e beni oyundan çıkarmasaydı daha fazla gol atacağımı söyledim." dedi.

Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 9
Haaland'ın gecesine Guardiola damgası: Rekorun önüne geçti - 10

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