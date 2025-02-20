Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere uyarı: Gözünüzün yaşına bakmam!

24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteciğini açıklayan Hacıosmanoğlu bu karar sonrası Riva'da seminer için bulunan Türk hakemlerle yemek yedi. Milliyet'te yer alan habere göre; Hacıosmanoğlu bu yemekte gerçekleştirdiği konuşmada, hakemlere "Göreve geldiğimden bu yana sizin arkanızda durmaya çalıştım. Hala da öyle yapıyorum. Ama federasyonumuzu zorda bıracak şeyler yaptınız." dedi.