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Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere uyarı: Gözünüzün yaşına bakmam!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son dönemde yaşanan hakem hatalarının ardından Riva'da üst klasman Türk hakemleriyle bir araya geldi. Hakemlere konuşma yapan Hacıosmanoğlu, Bizim aramızda MHK ile yaptığınız konuşmaları, önemli bilgileri dışarı sızdırıyorsunuz. Bunlar medyaya yansıtıyor. Adı ne olursa olsun kimsenin gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere uyarı: Gözünüzün yaşına bakmam! - 1

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son dönemde yaşananlar ve derbi için yabancı hakem kararı sonrası Riva'da üst klasman Türk hakemleriyle buluştu.

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Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere uyarı: Gözünüzün yaşına bakmam! - 2

24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteciğini açıklayan Hacıosmanoğlu bu karar sonrası Riva'da seminer için bulunan Türk hakemlerle yemek yedi. Milliyet'te yer alan habere göre; Hacıosmanoğlu bu yemekte gerçekleştirdiği konuşmada, hakemlere "Göreve geldiğimden bu yana sizin arkanızda durmaya çalıştım. Hala da öyle yapıyorum. Ama federasyonumuzu zorda bıracak şeyler yaptınız." dedi.

Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere uyarı: Gözünüzün yaşına bakmam! - 3

Hacıosmanoğlu'nun bu toplantıda hakemlere, "Bizim aramızda MHK ile yaptığınız konuşmaları, önemli bilgileri dışarı sızdırıyorsunuz. Bunlar medyaya yansıtıyor. Adı ne olursa olsun kimsenin gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere uyarı: Gözünüzün yaşına bakmam! - 4

Hacıosmanoğlu'nun ayrıca, "Sizleri korumak adına daha önce söylediğim her şeyin tersine, derbiye yabancı hakem getirme kararı aldım." dediği belirtildi.

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