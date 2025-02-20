Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere uyarı: Gözünüzün yaşına bakmam!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son dönemde yaşanan hakem hatalarının ardından Riva'da üst klasman Türk hakemleriyle bir araya geldi. Hakemlere konuşma yapan Hacıosmanoğlu, Bizim aramızda MHK ile yaptığınız konuşmaları, önemli bilgileri dışarı sızdırıyorsunuz. Bunlar medyaya yansıtıyor. Adı ne olursa olsun kimsenin gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son dönemde yaşananlar ve derbi için yabancı hakem kararı sonrası Riva'da üst klasman Türk hakemleriyle buluştu.