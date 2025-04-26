Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Bilal Kutlualp nereli, kaç yaşında?

Hakan Bilal Kutlualp, Divan Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu dile getirdi. Eski bir Fenerbahçe yöneticisi olan Kutlualp Alex, Anelka gibi isimleri takıma kazandırılmasında etkili rol oynamıştır. İşte, Hakan Bilal Kutlualp kaç yaşında, nereli?