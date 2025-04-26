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Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Bilal Kutlualp nereli, kaç yaşında?

İş insanı Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Spor severler ise Hakan Bilal Kutlualp'in hayatı ve kariyerine dair ayrıntıları araştırmaya koyuldu. Kutlualp, turizm, tekstil ve meyve sektöründe öne çıkan isimlerden. Peki, Hakan Bilal Kutlualp kim?

Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Bilal Kutlualp nereli, kaç yaşında? - 1

Hakan Bilal Kutlualp, Divan Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu dile getirdi. Eski bir Fenerbahçe yöneticisi olan Kutlualp Alex, Anelka gibi isimleri takıma kazandırılmasında etkili rol oynamıştır. İşte, Hakan Bilal Kutlualp kaç yaşında, nereli?

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Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Bilal Kutlualp nereli, kaç yaşında? - 2

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?

Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan iş insanı, Alex de Souza, Anelka, Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi Türk futboluna damga vuran isimlerin transferlerinde öne çıkmıştır.

Hakan Bilal Kutlualp kimdir? Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Bilal Kutlualp nereli, kaç yaşında? - 3

Kutlualp, tekstil, turizm ve meyve sektöründe çalışmaları ile dikkat çeken iş insanlarındandır.

Hakan Bilal Kutlualp, kulübün 26 Nisan tarihli Divan Toplantısı'nda başkanlığa adaylarını açıkladı.

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