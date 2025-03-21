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Hakan Çalhanoğlu konuştu, İspanya'da Arda Güler tartışması çıktı: Yakında ayrılabilir | Carlo Ancelotti giderse işler değişir

A Milli Takım'ın Macaristan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler için gündeme gelen Inter iddiaları için de konuşmuştu. Çalhanoğlu'nun sözleri sonrasında İspanyol basınında Güler'in geleceği tartışılmaya başlandı.

Hakan Çalhanoğlu konuştu, İspanya'da Arda Güler tartışması çıktı: Yakında ayrılabilir | Carlo Ancelotti giderse işler değişir - 1

Türkiye'nin Macaristan’ı 3-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında Arda Güler cezalı olduğu için forma giyemedi. Ancak genç yıldız, sahada olmasa da yine gündemdeydi. İspanyol basını, özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun milli maç sonrası yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.

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Hakan Çalhanoğlu konuştu, İspanya'da Arda Güler tartışması çıktı: Yakında ayrılabilir | Carlo Ancelotti giderse işler değişir - 2

"INTER'E İSTERİM"

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler’in yeteneklerine vurgu yaparak, “Arda çok önemli bir oyuncu, küçük bir kardeş gibi sevdiğim biri. Onun Inter’de bizimle oynamasını isterim ama bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Real Madrid’deki durumunu o daha iyi bilir. Ancak daha fazla süre almayı istiyor ve hak ettiğini düşünüyorum” dedi.

Hakan Çalhanoğlu konuştu, İspanya'da Arda Güler tartışması çıktı: Yakında ayrılabilir | Carlo Ancelotti giderse işler değişir - 3

"ARDA GÜLER VE MUTLULUK ARAYIŞI"

İspanyol gazetesi MARCA, Çalhanoğlu’nun bu sözlerini manşete taşıyarak, “Arda Güler ve mutluluk arayışı” başlığıyla verdiği haberde genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğine vurgu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu konuştu, İspanya'da Arda Güler tartışması çıktı: Yakında ayrılabilir | Carlo Ancelotti giderse işler değişir - 4

"INTER İSTİYOR, ARDA AYRILABİLİR"

Mundo Deportivo Inter’in, Arda Güler’i transfer etmek isteyen kulüplerden biri olduğunu ve Real Madrid’in bu seçeneği değerlendirebileceğini belirtti. Gazete haberde şu ifadelere yer verdi: ”Gerçek şu ki, Arda Güler'e gelecek sezon ilgi gösteren takımlardan biri de Inter Milan. Türk futbolcu şimdilik Real Madrid'de kalacak ancak durumu değişmezse yaz aylarında kiralık olarak gönderilebilir veya transfer bile yapılabilir”

Hakan Çalhanoğlu konuştu, İspanya'da Arda Güler tartışması çıktı: Yakında ayrılabilir | Carlo Ancelotti giderse işler değişir - 5

GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Sport Gazetesi ise Arda Güler’in Real Madrid’deki durumuna dikkat çekerek, genç oyuncunun daha fazla şans bulamamasının gelişimini olumsuz etkileyebileceğini yazdı.

Hakan Çalhanoğlu konuştu, İspanya'da Arda Güler tartışması çıktı: Yakında ayrılabilir | Carlo Ancelotti giderse işler değişir - 6

"ANCELOTTI AYRILIRSA..."

Haberde, Inter’in Arda’yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak Real Madrid’in bu talebe şu an için olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Ancak eğer sezon sonunda Carlo Ancelotti takımdan ayrılırsa Arda’nın da geleceği farklı bir yöne evrilebilir.

Hakan Çalhanoğlu konuştu, İspanya'da Arda Güler tartışması çıktı: Yakında ayrılabilir | Carlo Ancelotti giderse işler değişir - 7

KARAR MERAK EDİLİYOR

Real Madrid’de yeterince süre alamayan Arda Güler için transfer söylentileri artarken, yaz aylarında İspanyol devinin nasıl bir karar alacağı belirsizliğini koruyor.

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