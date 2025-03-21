Hakan Çalhanoğlu konuştu, İspanya'da Arda Güler tartışması çıktı: Yakında ayrılabilir | Carlo Ancelotti giderse işler değişir
A Milli Takım'ın Macaristan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler için gündeme gelen Inter iddiaları için de konuşmuştu. Çalhanoğlu'nun sözleri sonrasında İspanyol basınında Güler'in geleceği tartışılmaya başlandı.
Türkiye'nin Macaristan’ı 3-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında Arda Güler cezalı olduğu için forma giyemedi. Ancak genç yıldız, sahada olmasa da yine gündemdeydi. İspanyol basını, özellikle Hakan Çalhanoğlu’nun milli maç sonrası yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.