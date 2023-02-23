Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Porto'yu tek golle geçti (Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 23 Şubat 2023)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Inter, Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 78. dakikada Porto, Otavio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Bu dakikadan itibaren daha etkili olan Inter, 87. dakikada Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda da başka gol oymayınca İtalyan ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu da 90 dakika sahada kalırken, galibiyette büyük rol oynadı.
Gecenin diğer maçında ise Alman ekibi RB Leipzig, evinde İngiliz takımı Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Leipzig, Red Bull Arena'da Manchester City'yi ağırladı. İngiliz ekibi 27. dakikada Riyad Mahrez'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Leipzig aradığı golü 70. dakikada buldu. Josko Gvardiol'un fileleri havalandırmasıyla 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Takımlar arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart'ta oynanacak.