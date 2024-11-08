Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih kancası: Bonservis rekoru kırabilir
Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih'in ısrarı sürüyor. Alman devinin gelecek yaz transfer sezonunda Inter'in kapısını çalacağı öne sürülürken, İtalyan ekibin ise 45 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında oyuncunun ayrılmasına izin vereceği vurgulandı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Hakan, en yüksek bonservis bedeline sahip Türk futbolcu olarak rekor kıracak.
Inter ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için Alman Devi Bayern Münih'in ısrarının sürdüğü iddia ediliyor.
Caughtoffside'ın haberine göre, Bavyera ekibinin 30 yaşındaki futbolcu için 2025 yaz transfer sezonunda bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı öne sürüldü.