Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih kancası: Bonservis rekoru kırabilir

Inter ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için Alman Devi Bayern Münih'in ısrarının sürdüğü iddia ediliyor.

Caughtoffside'ın haberine göre, Bavyera ekibinin 30 yaşındaki futbolcu için 2025 yaz transfer sezonunda bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı öne sürüldü.