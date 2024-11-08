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Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih kancası: Bonservis rekoru kırabilir

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Bayern Münih'in ısrarı sürüyor. Alman devinin gelecek yaz transfer sezonunda Inter'in kapısını çalacağı öne sürülürken, İtalyan ekibin ise 45 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında oyuncunun ayrılmasına izin vereceği vurgulandı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Hakan, en yüksek bonservis bedeline sahip Türk futbolcu olarak rekor kıracak.

Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih kancası: Bonservis rekoru kırabilir - 1

Inter ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için Alman Devi Bayern Münih'in ısrarının sürdüğü iddia ediliyor. 

Caughtoffside'ın haberine göre, Bavyera ekibinin 30 yaşındaki futbolcu için 2025 yaz transfer sezonunda bir kez daha Inter'in kapısını çalacağı öne sürüldü. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih kancası: Bonservis rekoru kırabilir - 2

45 MİLYON EUROLUK TEKLİF BEKLİYOR

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Bayern Münih, Inter'in ayrılığa sıcak bakmaması nedeniyle Çalhanoğlu'nu tranfser edememişti. 

Ancak Inter'in 45 milyon euroluk bir bonservis teklifi gelmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına onay verebilir. 

Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih kancası: Bonservis rekoru kırabilir - 3

HAKAN DA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun da bu transfere sıcak baktığı vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih kancası: Bonservis rekoru kırabilir - 4

REKOR KIRABİLİR

Bayern Münih'in 45 milyon euroya bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, Hakan Çalhanoğlu, en yüksek bonservis bedeline sahip Türk futbolcu olarak rekor kıracak.

Hakan Çalhanoğlu'na Bayern Münih kancası: Bonservis rekoru kırabilir - 5

INTER KARİYERİ

Inter formasıyla 146 resmi maça çıkan Hakan, bu mücadelelerde 30 gol atıp, 24 asistlik katkı sağladı. 

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